Kenneth Perez kraakt uitblinker van Feyenoord: ‘Aan de bal is hij zo matig’

Zondag, 6 februari 2022 om 19:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:10

Kenneth Perez heeft geen hoge pet op van het voetballende vermogen van Guus Til. De aanvallende middenvelder van Feyenoord was zondagmiddag in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam (4-0) goed voor twee treffers, maar volgens de analist van ESPN verbloemen de goals zijn spel in balbezit. “Aan de bal is hij zo matig”, aldus Perez.

Met zijn twee doelpunten tegen Sparta bracht Til zijn totaal in de Eredivisie op dertien. Daarmee is de middenvelder van Feyenoord samen met Sébastien Haller momenteel gedeeld topscorer in de Nederlandse competitie. “Ik zat natuurlijk ook naar die wedstrijd te kijken, aan de bal is hij zo matig”, zegt Perez over Til tijdens Dit Was het Weekend. “Echt ongelooflijk hoeveel slechte keuzes hij aan de bal maakt, maar dit kan hij zo goed”, wijst de analist naar beelden van de 3-0 van Til en waar hij op de juiste plek staat.

“Hij doet me een beetje denken aan Jon Dahl Tomasson, een voormalig nummer 10 van Feyenoord”, vindt Perez. “Tomasson is wel echt veel beter, want hij had een hele functionele techniek en maakte natuurlijk veel goals en heeft bij de grootste clubs gespeeld. Maar zo’n soort speler is hij wel. Hij gaat altijd diep, hem moet je bijna niet betrekken bij het spel, want er waren een paar momenten waarop had hij ruzie met de bal." Volgens de analist weet Til goed wat hij wel en niet beheerst, en zou hij daardoor 'best wel ver' kunnen komen. "Al is dat niet helemaal gelukt in Rusland. Hij is nu wel weer in beeld bij het Nederlands elftal, dat vind ik al knap. Als hij dit blijft doen, twee goals of één goal, dan zien mensen die de wedstrijd niet zien, zijn gebreken niet. Persoonlijk vind ik niet dat dit goed genoeg is voor het Nederlands elftal.”

“Ik denk dat ik altijd wel op zoek ben naar goals”, liet Til na afloop van het competitieduel met Sparta op de persconferentie weten. “Dan kijk ik aan het einde van het seizoen wel hoeveel dat er zullen zijn. Ik heb begrepen dat dit tot nu toe mijn meest productieve seizoen in de Eredivisie is, daar ben ik wel ontzettend blij mee natuurlijk. Ik moet wel uitkijken, zal je zien dat ik er nu in de laatste dertien wedstrijden nul in het mandje leg.” Til, die wordt gehuurd van Spartak Moskou, laat zich liever niet uit over een langer verblijf bij Feyenoord. “Ik heb tegen mezelf gezegd dat ik daar liever niets over wil zeggen, omdat ik natuurlijk gewoon een werkgever heb in Moskou. Wat ik ook zeg: de één zal blij zijn en de ander teleurgesteld, dat wil ik niet.”