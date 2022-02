Portugal toont veerkracht en prolongeert in de Ziggo Dome de futsaltitel

Zondag, 6 februari 2022 om 19:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:50

Portugal heeft zondagavond de titel op het Europees kampioenschap zaalvoetbal geprolongeerd. De ploeg van bondscoach Jorge Braz boog in de Ziggo Dome een 0-2 achterstand tegen Rusland om in een 4-2 overwinning. Daardoor raakte Rusland niet verlost van een finaletrauma dat de futsalploeg al jarenlang teistert: in de laatste vijf Europese eindrondes verloor Rusland in de finale.

Na tien minuten opende Rusland de score. Anton Sokolov werd bereikt door een pass van achteruit, draaide knap weg bij tegenstander Pany Varela en schoot onder keeper André Sousa door. De 0-2 kwam even later van Andrei Afanasyev, die recht voor het doel werd bereikt door Artem Antoshkin en de ruimte vond voor een laag schot in de linkerhoek. Rusland zat dus op rozen, maar Portugal kantelde de wedstrijd volledig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op slag van rust verraste Tomás Paçó de doelman van Rusland met een laag schot uit de draai, waarmee hij de spanning terugbracht. In de tweede helft sloeg André Coelho tweemaal toe. Een intrap vanaf de rechterflank werd met de voet getoucheerd door doelman Dmitri Putilov en zeilde in de linkerhoek; even later volgde de 3-2 na een snelle combinatie. Pany Varela bepaalde in de slotminuut de eindstand op 4-2.

Portugal kreeg de beker overhandigd van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin, terwijl ook icoon Luis Figo meedeelde in de feestvreugde. Portugal won de vorige editie in 2018 eveneens en staat daardoor op twee Europese titels; de ploeg werd vorig jaar ook voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen.