30-voudig international: ‘Zij roken en drinken meer dan ik, niemand weet het'

Zondag, 6 februari 2022 om 19:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:53

Radja Nainggolan heeft uitgebreid interview gegeven met het Italiaanse La Reppublica. De 33-jarige middenvelder van Royal Antwerp FC blikt onder meer terug op diverse passages in zijn glansrijke carrière, de kritiek op zijn levensstijl en eerdere conflicten met trainers. “Als je te laat bent, drinkt en rookt, doe je naar mijn mening geen slechte dingen”, laat de dertigvoudig Belgisch international op kenmerkende wijze optekenen.

Nainggolan maakt er al jaren geen geheim meer van zijn opmerkelijke levensstijl als profvoetballer. De middenvelder neemt dan ook geen blad voor de mond wanneer hij gevraagd wordt naar de impact van de mening van anderen op zijn gewoonten. "Als je te laat bent, drinkt en een sigaret rookt, doe je naar mijn mening geen slechte dingen. Ik heb geleerd alles te accepteren wat er over mij wordt gezegd. Het kon me nooit schelen wat mensen zeiden, want het ging er altijd om dat mensen mij hadden gezien in discotheken... Er zijn spelers die meer drinken en roken dan ik, maar zij doen het thuis en niemand weet het.”

De voormalig speler van onder meer Internazionale en AS Roma wordt eveneens gevraagd naar zijn relatie met de bondscoach van België, Roberto Martínez, onder wie hij in slechts zes wedstrijden in actie kwam. “Ik denk dat sommige morele kwesties ervoor hebben gezorgd dat ik niet opgeroepen werd. België heeft geweldige spelers daar, maar de mentaliteit is compleet anders. Vaak kennen ze de persoon niet goed, ze vertrouwen wat er in de buitenwereld wordt gezegd”, vertelt Nainggolan op enigszins cryptische wijze.

De Belg blikt terug op zijn periode bij Inter, waarmee hij afgelopen seizoen de landstitel in Italië veroverde. Ondanks de successen boterde het niet tussen hem en toenmalig trainer Antonio Conte, die Nainggolan slechts in vier Serie A-duels speelminuten gaf. “Het is een toptrainer, maar kansen heb ik bij hem niet gehad. We hadden nooit ruzie, maar iemand had me aangeraden om te vertrekken bij hem. Ik heb liever mensen die dingen in mijn gezicht zeggen”, besluit Nainggolan, die in de huidige voetbaljaargang een vaste kracht is bij Antwerp