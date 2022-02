Pjanic vertolkt negatieve hoofdrol namens morsend Besiktas in minuut 97

Zondag, 6 februari 2022

Besiktas is er zondagavond niet in geslaagd een zege te boeken in de Süper Lig. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Önder Karaveli niet langs het Antalyaspor van trainer Alfons Groenendijk: 0-0. Opvallend was wel dat Miralem Pjanic in een tijdsbestek van een minuut tweemaal geel kreeg voor aanmerkingen op de leiding. Door het puntenverlies blijft Besiktas steken op de zevende plek van de ranglijst; Antalyaspor staat voorlopig nog in de degradatiezone met een zeventiende positie in Turkije.

Vrijwel de gehele wedstrijd was Besiktas de bovenliggende partij, maar men slaagde er niet in een doorbraak in de vijandige defensie te forceren. In de tiende speelminuut kreeg Francisco Montero een goede mogelijkheid op de openingstreffer; zijn kopbal belandde echter op de lat. Na ruim een half uur spelen dacht Besiktas een strafschop te krijgen vanwege een vermeende handsbal van Guray Vural. Uit de videobeelden bleek echter dat er van hands geen sprake was en arbiter Abdulkadir Bitigen rectificeerde zijn besluit.

In de tweede helft was Luiz Adriano er zeker van Antalyaspor op voorsprong te hebben gezet. Van dichtbij rondde hij af, maar in de opbouw van de aanval was buitenspel genoteerd: doelpunt afgekeurd. Vervolgens bleef Besiktas, onder meer via Michy Batshuayi, Montero en Cyle Larin zoeken naar de openingstreffer, die echter niet meer gevonden werd. De negatieve hoofdrol was weggelegd voor Pjanic, die binnen een minuut twee keer geel kreeg voor aanhoudende kritiek op de leiding. Bij Antalyaspor bleef Sheral Floranus de hele wedstrijd op de bank.