Titelhouder Leicester City hard uit FA Cup geknikkerd in ontsierd duel

Zondag, 6 februari 2022 om 19:05 • Mart van Mourik

Nottingham Forest heeft titelhouder Leicester City zondagavond uit de FA Cup geknikkerd. Het duel in de vierde ronde van het bekertoernooi eindigde in een spectaculaire 4-1 overwinning voor Forest. Een ronde eerder schakelde de ploeg van trainer Steven Cooper ook al Arsenal uit. In de 32ste speelminuut werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd vanwege een veldbestormer die doelpuntenmaker Joe Worrall aanviel.

Na een gelijkopgaande openingsfase begon Forest al snel met het opvoeren van de druk op het vijandige doel. In de negentiende speelminuut werd het eerste waarschuwingsschot afgevuurd, daar Keinan Davis met een snoeihard schot de lat raakte. Vier minuten later was het alsnog raak. Na een voorzet op maat vanaf de rechterkant kon Keinan Davis de bal met het hoofd terugleggen op Philip Zinckernagel, die van dichtbij binnenschoot: 1-0. Nog voordat de regie het in de gaten had, werd de score vervolgens al verdubbeld. Ditmaal was het Brennan Johnson die zijn naam op het scorebord zette na een fout in de defensie van Leicester.

Krankzinnig! ?? Nottingham Forrest is heel ver met het volgende hoofdstuk in het FA Cup-sprookje, het leidt met 2-0 tegen Leicester City ??



De goals van Zinckernagel & Johnson vallen zó snel achter elkaar dat het amper op beeld staat ??#ZiggoSport #EmiratesFACup #NFOLEI pic.twitter.com/JLU9aUTUbW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2022

In de 32ste minuut liep de schade nog verder op voor de bezoekers. James Garner had een afgemeten hoekschop in huis in de richting van Worrall, die vrijgelaten werd en op overtuigende wijze binnenknikt: 3-0. Na de treffer rende een supporter het veld op en viel hij de doelpuntenmakere aan. Hoewel de regie de camera wegdraaide op het moment van de veldbestorming, zijn er meerdere foto’s gemaakt van de gebeurtenis. De fan, mogelijk van Leicester, werd spoedig gegrepen door de stewards. Enkele minuten na het hachelijke moment slaagden the Foxes erin om iets terug te doen. Doelman Brice Samba kwam ver uit zijn doel in een poging een dieptepass weg te werken. Mogelijk gehinderd door een duif maaide hij over de bal heen, waardoor Kelechi Iheanacho kon overnemen en afronden.

De spanning is terug! ??

Iheanacho krijgt de goal op zijn naam, maar wat een kapitale keepersblunder gaat er aan vooraf ?????



Nottingham Forrest leidt nog, met 3-1 ??#ZiggoSport #EmiratesFACup #NFOLEI pic.twitter.com/mKOB1WkHk6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2022

In het tweede bedrijf deelde Forest de genadeklap uit via Djed Spence, die op aangeven van Zinckernagel voor de 4-1 zorgde. In het restant van de wedstrijd slaagde Leicester er niet meer in het grote gat te dichten. In een reeks van elf wedstrijd werd Leicester uitgeschakeld in de FA Cup, de EFL Cup, de Europa League en zag men het gat tot de nummer zes in de Premier League oplopen tot liefst tien punten.