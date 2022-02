Positieve én negatieve hoofdrol Dani Alves bij spectaculaire zege Barça

Zondag, 6 februari 2022 om 18:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:20

Barcelona heeft zondag in een spectaculaire ontmoeting in het Camp Nou met 4-2 gewonnen van Atlético Madrid. Trainer Xavi had een basisplaats in petto voor kersverse aanwinst Adama Traoré, die een goede indruk achterliet tijdens zijn debuut voor de Catalanen. Frenkie de Jong vormde samen met onder meer Sergio Busquets het middenveld van Barcelona. Landgenoten Sergiño Dest en Luuk de Jong begonnen op de bank, al kwam eerstgenoemde nog wel binnen de lijnen. Dani Alves scoorde fraai, maar de inmiddels 38-jarige rechtsback pakte daarnaast ook een rode kaart in de tweede helft. Desondanks waren de drie punten voor Barcelona.

De thuisclub moest op eigen veld wel terugkomen van een vroeg verkregen achterstand. Luis Suárez legde de bal in de achtste minuut vanaf rechts panklaar voor de inkomende Yannick Carrasco, die doelman Marc-André ter Stegen vervolgens verschalkte met een schuiver in de verre hoek: 0-1. Barcelona rechtte de rug en kwam langszij dankzij verdediger Jordi Alba. De linksback kreeg de bal in de tiende minuut aangespeeld door Alves, terwijl hij net het strafschopgebied van Atlético had betreden. Zijn fabelachtige volley verdween daarna langs de kansloze Jan Oblak in de verre hoek: 1-1. Het publiek in het Camp Nou stond op de banken door het huzarenstukje van Alba.

¡?????? ????????????! ?? Een bewussie of niet: Jordi Alba knalt de thuisploeg heerlijk op gelijke hoogte ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaAtleti pic.twitter.com/pmxNiJhiqt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2022

Na twintig minuten spelen in Barcelona was de comeback compleet. De sterk spelende Traoré ging op rechts voorbij linksback Mario Hermoso, om vervolgens een puntgave voorzet af te leveren richting het doelgebied. Het was Gavi die al koppend voor de 2-1 zorgde, tot grote vreugde van hemzelf en zijn medespelers. In de slotfase van de meeslepende eerste helft liep Barcelona zelfs uit naar een 3-1 voorsprong. Een bekeken vrije trap kwam via een kopbal van Gerard Piqué op de lat terecht. In de rebound wilde Ferran Torres scoren met een bycycle-kick, maar hij faalde hopeloos. De bal kwam vervolgens terecht bij de mee opgekomen Ronald Araújo. Hij knalde onberispelijk raak en liet de Barcelona-fans wederom hartstochtelijk juichen.

Luttele minuten na het begin van de tweede helft gaf Alves zijn visitekaartje af. De mee naar voren gestormde rechtsback schoot van net binnen het strafschopgebied de bal in de linkerbenedenhoek: 4-1. Het was het eerste doelpunt van de routinier sinds zijn return bij Barcelona vorige maand. Na een klein uur spelen bracht uitgerekend Suárez de spanning terug in de boeiende confrontatie. Uit een hoekschop kwam de bal uiteindelijk terecht bij de aanvaller uit Uruguay, die met een kopbal voor de 4-2 zorgde. Er werd bij Barcelona gedacht aan buitenspel, maar desondanks werd de aansluitingstreffer niet geannuleerd.

Dani Alves doet het voor Barça! ???? 38 jaar, maar met een assist & een doelpunt is de Braziliaan vandaag mega belangrijk voor de Catalanen ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAtleti pic.twitter.com/QxHJLTXplC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2022

Twintig minuten voor tijd kwam er een voortijdig einde aan de wedstrijd van de uitblinkende Alves. Uit de beelden was goed zichtbaar dat de Barcelona-verdediger Carrasco vol op het achterbeen raakte. De doelpuntenmaker van Atlético schreeuwde het ook uit van de pijn. Na het checken van de beelden en overleg met de VAR kreeg Alves een rode kaart voorgehouden. De teleurstelling en het ongeloof waren groot bij de routinier, die daarna de kleedkamer opzocht en zijn collega's een moeilijke opdracht gaf in de slotfase van de topper in La Liga.

Xavi greep in en haalde Adama Traoré naar de kant. Met de komst van Sergiño Dest werd er door de coach van Barcelona wat meer. defensieve zekerheid ingebouwd na het wegzenden van Alves. In de slotfase maakte Pierre-Emerick Aubameyang overigens zijn debuut voor de thuisclub. Luuk de Jong bleef negentig minuten op de bank zitten. Barcelona wipt door de overwinning over Atlético heen en staat nu vierde in LaLiga. De verliezende formatie uit Madrid zakt een plaatsje en bezet nu plek vijf in Spanje. Voor Xavi en consorten begint nu de voorbereiding op de derby met Espanyol van volgende week zondag.

Oh, oh, oh... ??????? Dani Alves speelt een dijk van een wedstrijd, maar moet toch voortijdig douchen met direct rood ?? Zeg het maar, terecht? ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAtleti pic.twitter.com/MtN4yS22ny — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2022