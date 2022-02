Bayer Leverkusen blaast dramatisch Dortmund compleet van diens eigen veld

Zondag, 6 februari 2022

Borussia Dortmund lijkt het kampioenschap in Duitsland na zondag definitief te kunnen vergeten. De ploeg van Marco Rose kwam zonder Erling Braut Haaland onthutsend zwak voor de dag en werd compleet van het veld geblazen door Bayer Leverkusen: 2-5. De nummer drie van de Bundesliga verkleint zijn achterstand tot nummer twee Dortmund tot vijf punten. Koploper Bayern München is de lachende derde en heeft nu negen punten voor op BVB.

Haaland liep twee weken geleden tegen TSG Hoffenheim (2-3 winst) een liesblessure op en was er daarom zondag niet bij. Donyell Malen begon daardoor als centrumspits bij Dortmund, terwijl de backposities bij Bayer Leverkusen als gebruikelijk werden ingevuld door de Jong Oranje-internationals Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker. Daley Sinkgraven was er vanwege een blessure niet bij.

????????????! ?? Bayer Leverkusen gaat ook na de thee rustig door met het scoren van (fraaie) goals ?? Wat een volley van Jonathan Tah! ??#ZiggoSport #Bundesliga #BVBB04 pic.twitter.com/kDHQGJa3As — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2022

Het eerste doelpunt in de tiende minuut bleek uiteindelijk exemplarisch voor de hele wedstrijd, waarin alles mis leek te gaan voor Dortmund. Leverkusen zette vol druk vooruit, waardoor Dan-Axel Zagadou de bal zomaar inleverde aan Patrick Schick. George Kobel kon zijn schot redden, maar ploeggenoot Manuel Akanji liep de bal vervolgens in eigen doel: 0-1. Thomas Meunier toonde snel daarna opnieuw zijn kopkracht en knikte een vrije trap via het hoofd van tegenstander Frimpong binnen: 1-1.

Leverkusen kwam in de twintigste minuut alweer op voorsprong en legde daarbij de grote defensieve kwetsbaarheid bloot van Dortmund. De vlotlopende counter over diverse schijven werd binnengelopen door Florian Wirtz: 1-2. Robert Andrich maakte het in de 28ste minuut nog erger voor BVB door een vrije trap van de rand van het strafschopgebied binnen te krullen: 1-3.

Leverkusen maakte kort na rust een definitief einde aan de wedstrijd via Jonathan Tah, die een afvallende bal uit een hoekschop voor de voeten kreeg en met een vallende volley heerlijk via onderkant lat binnen knalde: 1-4. Dortmund bleef zoeken naar een treffer, waarna Leverkusen in de slotfase naar 1-5 counterde. Frimpong gaf laag voor op Moussa Diaby. De thuisploeg wist zelf ook nog te scoren via invaller Steffen Tigges, die kon intikken na een glijdende voorzet van Youssoufa Moukoko: 2-5.