Door Kraay aangehaalde ‘beschuldiging’ Tagliafico imponeert Ten Hag niet

Zondag, 6 februari 2022 om 16:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:08

Nicolás Tagliafico uitte vrijdag openlijk zijn teleurstelling over het mislopen van zijn droomtransfer richting Barcelona. Volgens de Argentijnse vleugelverdediger is hem door Ajax een unieke kans ontnomen. Erik ten Hag reageert zondag voorafgaand aan de thuiswedstrijd van de koploper in de Eredivisie tegen Heracles Almelo op de harde woorden van Tagliafico.

Ten Hag had vrijdag nog niet gesproken met de linksback. Inmiddels hebben trainer en speler een gesprek achter de rug. "Je hebt het over de situatie", laat de Ajax-coach weten in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. "Hij heeft zijn belangen, een individueel belang. Maar het clubbelang gaat altijd voor, en dat heb ik geprobeerd hem duidelijk te maken." Kraay junior schuift vervolgens naar voren dat Ten Hag bij Ajax in de optiek van Tagliafico 'zijn favorieten' heeft. Die woorden lijken echter geen indruk te maken op de oefenmeester.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tagliafico spreekt zich hard uit over door Ajax ontnomen ‘unieke kans’

De linksback baalt van het mislopen van zijn droomtransfer naar Barcelona. Lees artikel

"Dat laatste heb ik niet gehoord, dat heeft hij in ieder geval niet tegen mij gezegd", zo benadrukt Ten Hag. "En dat heb ik ook niet gelezen. Ik weet niet niet hoe je daarbij komt. Dus ja." Kraay junior wil daarna weten of de lucht geklaard is tussen Ten Hag en Tagliafico. "Er zijn nooit donkere wolken geweest, Hans. Hij kent onze belangen, wij spelen op drie podia. We hebben iets fantastisch voor ons liggen: Eredivisie, TOTO KNVB Beker en natuurlijk de Champions League. Hij is op en top professional en natuurlijk is hij gemotiveerd. Hij wil meehelpen en nieuwe titels gaan winnen met Ajax."

Tagliafico zei vrijdag tegen de Argentijnse editie van AS dat hij altijd in het belang van Ajax heeft gedacht. "En nu, op het moment dat er een kans komt die ik niet kan weigeren, laten ze me niet gaan. Ik merk dat dit voor teleurstelling zorgt. Ik begrijp dat de situatie niet gemakkelijk is, het was de winterse transferwindow. Dit is voor ons allebei geen goede situatie. Ze begrepen me, ze hebben de redenen verteld. Maar het is jammer. Ik heb het gevoel dat dit een kans was die ik niet kon mislopen. Het was een unieke kans om naar een club als Barcelona te kunnen."

Er was eerder dit seizoen al een gesprek tussen Ten Hag en Tagliafico, toen de linksback zijn basisplaats was verloren. "Hij vertelde me dat ik het seizoen begonnen was met een blessure en dat het team nu goed draaide, dus dat ik me moest bewijzen op de training. Dat heb ik gedaan, ondanks dat het moeilijk was. Want dit gebeurde voor het eerst in mijn carrière. Ik heb me erop geconcentreerd om zo hard mogelijk te werken en daarmee het team te helpen", aldus de reservespeler van Ajax.