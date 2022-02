Thijs Oosting bezorgt Joseph Oosting dramatische Brabantse derby

Zondag, 6 februari 2022 om 16:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:16

Thijs Oosting heeft een droomdebuut achter de rug bij Willem II. De onlangs van AZ overgenomen aanvaller (21) tekende zondag namelijk voor twee doelpunten in de Brabantse derby met RKC Waalwijk (3-1). Oosting junior bezorgde daarmee zijn vader een heel slechte middag in Tilburg, want Joseph Oosting is namelijk de trainer van RKC. Na nederlagen tegen PEC Zwolle (2-0) en FC Twente (0-1) is het de eerste zege van Willem II in 2022.

De debuterende Oosting ging al in de achtste minuut alleen op RKC-doelman Etienne Vaessen af, om vervolgens beheerst af te ronden: 1-0. Slechts vijf minuten later verdubbelde de jonge aanvaller de voorsprong van Willem II met een harde knal, tot grote vreugde van de aanhang van de Tricolores. De debutant aan de kant van de thuisclub is daarmee de eerste speler sinds Tarik Sektioui in 2000 die tweemaal weet te scoren tijdens zijn competitiedebuut namens Willem II. Het leek er door de hevige regenval overigens op dat de derby zou worden afgelast, maar arbiter Bas Nijhuis besloot uiteindelijk toch om gewoon te laten spelen.

Wát een droomdebuut voor Thijs Oosting! Hij scoort twee keer voor @WillemII, tegen z'n vader... ??#wilrkc pic.twitter.com/MyRDJDAp7F — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2022

Oosting speelde tegen RKC als een soort schaduwspits, achter de onlangs van FC Den Bosch overgenomen Jizz Hornkamp. De door Hans Kraay junior vaak geprezen aanvaller leek in de slotfase van de eerste helft aan alle spanning een einde te maken met de derde Tilburgse treffer. Vaessen zag er overigens niet helemaal goed uit bij het doelpunt van Hornkamp. RKC ging derhalve met een ruime achterstand rusten, terwijl er louter vreugde was aan de kant van Willem II. Er was na rust nog meer tegenslag voor de bezoekers, want verdediger Alexander Büttner is door zijn vijfde gele kaart geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord van volgende week zondag.

Michiel Kramer, een van de weinige lichtpuntjes bij RKC, deed twintig minuten voor tijd wat terug voor zijn ploeg. Alleen voor doelman Jorn Brondeel maakte de boomlange spits geen fout: 3-1. Het was echter niet het startsein voor een comeback van RKC, dat in de slotfase Iliass Bel Hassani en Lennerd Daneels binnen de lijnen zag verschijnen. Routiniers Büttner en Vurnon Anita maakten plaats. Met nog zes minuten op de klok kwam de onlangs teruggkeerde Daniel Crowley het veld in bij Willem II, onder luid applaus van de fanatieke aanhang. In blessuretijd leek Kramer nog te hard door te gaan op Brondeel, maar het bleek allemaal mee te vallen. Willem II stijgt dankzij de zege naar plaats veertien in de Eredivisie en maakt een einde aan tien opeenvolgende competitienederlagen. RKC moet het voorlopig doen met plek twaalf.

Het leek er lange tijd op dat er niet kon worden gespeeld op het kletsnatte veld van Willem II.