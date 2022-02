Galatasaray morst voor twaalfde keer in dertien competitieduels dure punten

Zondag, 6 februari 2022 om 16:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:29

Galatasaray heeft zondagmiddag wederom punten gemorst in de Süper Lig. Op bezoek bij Alanyaspor bleef de ploeg van trainer Domènec Torrent steken op een 1-1 gelijkspel. Het was de twaalfde keer in de laatste dertien competitieduels dat Galatasaray, dat dertiende staat, niet wist te winnen. Door het gelijkspel bedraagt het gat tot de degradatiestreep nog vier punten voor de mannen van Torrent, al heeft nummer zeventien Antalyaspor nog een wedstrijd tegoed. Alanyaspor staat op de vierde plek van de Turkse ranglijst.

Bij de bezoekers was er een basisplek ingeruimd voor zowel Patrick van Aanholt als Ryan Babel. Laatstgenoemde werd enkele minuten voor het eindsignaal overigens afgelost door Halil Dervisoglu. Aan de overzijde bleef Leroy Fer negentig minuten op de bank. Een gelijkopgaande eerste helft werd in de 39ste speelminuut opengebroken. Na een carambole voor het doel van Iñaki Peña, die direct een basisplek kreeg sinds zijn overstap van Barcelona, kon Galatasaray de bal ternauwernood wegwerken. João Novais kreeg vervolgens uit de afvallende bal een herkansing om een voorzet te bezorgen bij Wilson Eduardo, die in alle vrijheid kon binnenknikken: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Twee minuten later stelde Galatasaray al orde op zaken. Op de rand van het zestienmetergebied belandde de bal voor de voeten van Kerem Aktürkoglu, die doelman Marafona met een fraai schot kansloos liet: 1-1. Halverwege de tweede helft namen de kansen op een driepunter toe voor Galatasaray, daar Alanyaspor met tien man kwam te staan na een grove charge van Juanfran. Arbiter Mete Kalkavan was onverbiddelijk en deelde een directe rode kaart uit. De bezoekers slaagden er echter niet in om het numerieke overwicht uit te buiten.