Noa Lang gaat met rood van het veld: ‘Ik doe helemaal niks, hoe kan dit!?’

Zondag, 6 februari 2022 om 15:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:54

Noa Lang heeft zondag de dramatisch verlopen topper tegen AA Gent (1-2 verlies) niet af kunnen maken. De vleugelspits van Club Brugge kon zijn frustraties in blessuretijd niet meer inhouden en stormde woedend af op scheidsrechter Nicolas Laforge. Lang had amper wat gezegd, of de voormalig Ajacied zag een rode kaart omhoog gehouden worden. "Ik doe helemaal niks, hoe kan dit?", zei hij vol ongeloof.

Lang keerde zondag terug uit quarantaine en werd door Alfred Schreuder op de bank gezet. Met Ruud Vormer en Bas Dost verschenen de twee andere Nederlanders wel aan de aftrap bij Club, dat woensdag in de Croky Cup nog won bij Gent (0-1). Zondag ging het in eigen huis echter minder voortvarend en werden de bezoekers bij de hand genomen door Tarik Tissoudali. De in Amsterdam geboren aanvaller was met Marokko actief op de Afrika Cup en produceerde tegen Club Brugge een assist en een doelpunt.

Rood voor Noa Lang en Éder Balanta, de Slag om Vlaanderen gaat LOS! ?? Club Brugge druipt met 2-1 en negen man af tegen KAA Gent... ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #CLUGNT pic.twitter.com/jUY8TTXbLQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2022

Na een half uur ontsnapte Tissoudali aan de aandacht van Stanley N'Soki, die aan de verkeerde kant dekte, waarna de vleugelspits de 0-1 aanbood bij ploeggenoot Andrew Hjulsager. Schreuder haalde Dost en Vormer in de rust naar de kant en bracht in de 64ste minuut Lang binnen de lijnen. Drie minuten daarna kon Tissoudali op aangeven van Laurent Depoitre van heel dichtbij de 0-2 binnen schuiven. Club kwam nog terug via Charles De Ketelaere, die een hoekschop van Lang inkopte: 1-2. De gelijkmaker zat er niet in en Club moest in blessuretijd verder met tien man, toen Éder Balanta zijn tweede gele kaart pakte voor een schop. Lang was woedend en uitte dat tegenover de arbiter, die hem direct wegstuurde.