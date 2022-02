Adama Traoré mag het gelijk laten zien bij Barcelona in topper

Zondag, 6 februari 2022 om 15:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:55

Xavi heeft de opstelling bekendgemaakt van Barcelona voor de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid van zondagmiddag. De trainer heeft in zijn elftal plaats ingeruimd voor winteraanwinst Adama Traoré. Er is tevens een basisplaats voor Frenkie de Jong op het middenveld van de Catalanen. Luuk de Jong en Sergiño Dest beginnen op de bank in het Camp Nou. Het eerste fluitsignaal klinkt om 16.15 uur.

De van Wolverhampton Wanderers afkomstige Traoré werd afgelopen week officieel gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Barcelona. De linksbenige vleugelaanvaller wordt in de voorhoede van de thuisploeg geassisteerd door Gavi en Torres. Xavi kiest er dus voor om de opgeleefde Luuk de Jong op de bank te houden tegen Atlético. Frenkie de Jong en de doorgewinterde Sergio Busquets moeten zorg voor de balans op het middenveld van Barcelona. Zij krijgen daarbij hulp van Pedri.

Dani Alves, die niet is ingeschreven voor de Europa League-duels van Barcelona, begint in LaLiga wel gewoon als rechtsback, Xavi kan er zondag voor kiezen om Ousmane Dembélé een invalbeurt te gunnen. De vleugelaanvaller lijkt de club na dit seizoen transfervrij te verlaten, maar voorzitter Joan Laporta laat het aan Xavi of de Fransman deze jaargang nog speelminuten zal maken. Naast Dembélé neemt ook kersverse aanwinst Pierre-Emerick Aubameyang plaats op de bank in het Camp Nou.

Bij de bezoekers uit Madrid zal Luis Suárez gemotiveerd zijn om wat te laten zien tegen zijn oude werkgever. De aanvaller uit Uruguay wordt in de voorhoede geassisteerd door João Félix. Verder kiest trainer Diego Simeone voor vertrouwde namen aan de kant van Atlético. Eerder dit seizoen won men op eigen veld met 2-0 van Barcelona, met doelpunten van Suárez en Thomas Lemar. De middenvelder start ook in de uitwedstrijd in de basisopstelling. De formatie van Simeone staat vijfde, met 36 punten. Barcelona volgt op een punt en bij winst zondag gaat men over Atlético heen.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Araújo, Piqué, Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Torres, Traoré,

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Savic, Hermoso; Carrasco, Koke, De Paul, Lemar; Luis Suárez, João Félix.