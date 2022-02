Erik ten Hag hoeft uiteindelijk slechts enkele wijzigingen te maken

Zondag, 6 februari 2022 om 15:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:31

Erik ten Hag maakt de opstelling bekend waarin Ajax zal aantreden tegen Heracles Almelo. De oefenmeester leek Lisandro Martínez en Edson Álvarez te moeten missen vanwege een blessure, maar het tweetal verschijnt 'gewoon' aan de aftrap. Ryan Gravenberch en Brian Brobbey zijn er echter niet bij en worden vervangen door Davy Klaassen en Sébastien Haller. De wedstrijd begint om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

De afwezigheid van Brobbey was al langer bekend, nadat na de topper in Eindhoven schade aan de knieband werd vastgesteld bij de gehuurde aanvaller. Voor Ajax kwam het goed uit dat Haller met Ivoorkust werd uitgeschakeld op de Afrika Cup en zodoende plaats kan nemen in de spits. Martínez en Álvarez liepen tijdens de interlandperiode met respectievelijk Argentinië en Mexico blessures op, maar zijn dus weer fit. Gravenberch moest zich vanwege ziekte afmelden.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.