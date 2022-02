Kökçü ziet fraai doelpunt terug: ‘Dat vond ik het lekkerste aan die goal’

Zondag, 6 februari 2022 om 15:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:11

Orkun Kökçü was zondag tegen Sparta Rotterdam (4-0 overwinning) andermaal zeer belangrijk voor Feyenoord. De middenvelder tekende voor de openingstreffer in de Kuip en had met een zeer fraaie pass een belangrijk aandeel in de 2-0 van Alireza Jahanbakhsh. Kökçü is blij met de goede vorm van na de winterstop en hij spreekt gelijk de hoop uit veel vaker belangrijk te kunnen zijn in het aanvalsspel van het elftal van trainer Arne Slot.

"Het gaat nu eigenlijk allemaal vanzelf. Ik denk dat alles nu gewoon op zijn plaats valt. ook qua fitheid en dat soort dingen. Dus dan zie je gewoon wat je in je hebt en dat je gewoon niet zo vaak in de vermoeidheid komt. Dan speel je echt vanuit je kwaliteiten denk ik en dan kun je ook zien wat mijn kwaliteiten echt zijn." De verslaggever van ESPN geeft vervolgens aan dat Mario Been na de 1-4 zege op NEC van twee weken geleden, toen Kökçü vanuit een afstandsschot scoorde, vaker van afstand op het doel moet schieten. De opmerking zorgt voor een glimlach op de mond van de uitblinkende middenvelder.

Een geweldige aanval van Feyenoord wordt goed afgemaakt door Alireza Jahanbakhsh ?? ?Let vooral op de pass van Orkun Kökcü ?? ?? ESPN 2 #?? #FEYSPA pic.twitter.com/3NWSdzdIEf — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2022

"Ik weet niet of je specifiek naar Mario luistert, maar het gaat goed in ieder geval", krijgt Kökçü mee na zijn openingstreffer tegen Sparta, ook weer van afstand. "Het gaat goed, het kan nog beter. Ook die vrije trap die hoog over ging. Maar ik vond die kap eigenlijk het lekkerste aan die goal", zegt de Feyenoord-middenvelder bij het zien van de beelden van de 1-0 tegen Sparta, toen hij een inglijdende Spartaan vakkundig passeerde op de rand van het strafschopgebied. "Het is een klein beetje geluk ook. Maar nu zie je dat ik rond die zestien eindig, met een teruggetrokken bal. Dus ik wil vaker daar eindigen en als ik nog vier keer zo een bal inschiet die van richting wordt verandert, dan hoor je mij niet klagen."

Kökçü leek zondag tegen Sparta overal aanwezig te zijn op het veld bij het oppermachtige Feyenoord. "In de eerste helft ging het echt lekker. Met mij, maar ook met het team. In de tweede helft zie je dat het in het begin even wat stroever gaat. Maar nadat die goal valt (de 3-0 van Guus Til, red.) gaat het weer beter. Al met al een goede overwinning, 4-0", aldus de smaakmaker van Feyenoord, die nu bij tien Eredivisie-doelpunten van zijn club betrokken is dit seizoen.

Nieuwe leider staat op in Eredivisie: ‘Je merkt dat hij alle lijnen uitzet’