Harvey Elliott scoort magistraal bij rentree; Luis Díaz debuteert met assist

Zondag, 6 februari 2022 om 14:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:24

Liverpool heeft zondag probleemloos de achtste finale van de FA Cup bereikt door af te rekenen met Cardiff City. Het werd voor the Reds een fantastische wedstrijd, waarin Harvey Elliott zijn langverwachte rentree en topaankoop Luis Diáz zijn debuut maakte. Beide optredens hadden niet beter kunnen uitpakken: Elliott, terug van een zware enkelblessure, maakte een weergaloze treffer, terwijl Diáz even daarvoor al zijn eerste assist op zijn naam zette: 3-1.

Sadio Mané en Mohamed Salah staan zondagavond tegenover elkaar in de Afrika Cup-finale tussen Senegal en Egypte, waardoor Klopp opnieuw moest passen en meten in de voorhoede. De coach besloot Díaz na diens twee volledige wedstrijden met Colombia achter de hand te houden en koos op de flanken voor Takumi Minamino en Diogo Jota. Virgil van Dijk vormde achterin een centraal duo met Ibrahima Konaté.

Welcome to Anfield, @LuisFDiaz19 ?? Some tidy footwork as he puts it on a plate for @takumina0116, who makes no mistake ??#EmiratesFACup pic.twitter.com/ml5RAywrHB — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

Het was vanaf het startsignaal eenrichtingsverkeer richting het doel van Cardiff, dat wonder boven wonder zonder tegendoelpunten de rust haalde. Liverpool wist met het 81 procent balbezit voor rust wel enkele enorme mogelijkheden te creëren, maar met name Jota en Curtis Jones hadden het vizier niet op scherp staan. Jota schoot uit een voorzet van Naby Keïta op doelman Dillon Phillips en maaide daarna ook nog over een vrije bal, waarna die bij Jones terechtkwam. De middenvelder schoot van dichtbij over.

Na rust was Liverpool niet meer te houden en in de 53ste minuut opende Jota de score, door een perfect aangesneden vrije trap van Trent Alexander-Arnold binnen te koppen: 1-0. Vijf minuten later kwamen Elliott en Díaz gelijktijdig het veld in als invallers. Laatstgenoemde liet zich meteen gelden door op de achterlijn een bal te veroveren en met een handige sleepbeweging een intikker te bieden aan Minamino: 2-0. Een kwartier voor rust volgde het gouden moment van Elliott, die een hoge voorzet van Andy Robertson knap controleerde en uit de draai heerlijk in de hoek legde: 3-0. Balverlies op het middenveld leidde in de slotfase een tegentreffer in van Rubin Colwill, die van zestien meter raak schoot: 3-1.