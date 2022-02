Risicoduel in KKD escaleert: scheidsrechter wordt uitgescholden en staakt

Zondag, 6 februari 2022 om 14:22 • Jeroen van Poppel

ADO Den Haag heeft zondagmiddag een roerig duel op bezoek bij FC Den Bosch weten te winnen. Vooraf was de confrontatie al aangemerkt als een risicoduel en na een tweede gele kaart voor Barry Maguire in de 52ste minuut liet de M-Side zijn onvrede blijken. Er werd volop met bier gegooid en de moeder van scheidsrechter Laurens Gerrets werd langdurig voor 'hoer' uitgemaakt, waarna een staking van tien minuten volgde. Thomas Verheydt tikte direct na de hervatting de winnende goal binnen: 0-1. ADO klimt naar de derde plek, terwijl Den Bosch veertiende staat.

Het was voorafgaand passen en meten bij ADO, dat Eljero Elia de rest van het seizoen moet missen vanwege een zware enkelblessure. De geblesseerde Luuk Koopmans werd onder de lat vervangen door de debuterende Alessandro Damen, die weggehaald werd bij Excelsior Rotterdam. Ook Gregor Breinburg, Sem Steijn en Daryl Janmaat ontbraken overigens bij ADO.

In de eerste helft, waarin geen doelpunten vielen, was het nog relatief rustig op de tribunes van De Vliert. Den Bosch kon zich behoorlijk meten met de promotiekandidaat, die wel enkele goede kansen miste. Wouter van der Steen hield het Bossche doel schoon door achter elkaar de doorgebroken Ricardo Kishna en Samy Bourard af te stoppen, terwijl de Brabanders zelf via Ryan Leijten één-op-één met ADO-keeper Damen misten.

Zeven minuten na rust sloeg de vlam in de pan, toen Maguire voor een ogenschijnlijk lichte overtreding aan de zijlijn zijn tweede gele kaart ontving. De middenvelder had in de eerste helft zijn eerste kaart al gekregen voor het vastpakken van een shirt. De fans van Den Bosch roerden zich behoorlijk en de wedstrijd lag tien minuten stil. Toen de bal weer rolde sloeg ADO direct toe. en na een voorzet van Boy Kemper kon Thomas Verheydt het uiteindelijk winnende doelpunt intikken: 0-1. Tot enorme woede van de aanhang van Den Bosch ontsnapte Kemper daarna tot tweemaal toe aan een tweede gele kaart na een overtreding.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 24 16 7 1 27 55 2 FC Emmen 24 16 3 5 22 51 3 ADO Den Haag 25 17 3 5 23 48 4 Jong Ajax 24 14 4 6 16 46 5 De Graafschap 25 13 5 7 13 44 6 Excelsior 24 13 4 7 17 43 7 Roda JC Kerkrade 24 11 8 5 20 41 8 FC Eindhoven 24 12 5 7 13 41 9 Jong PSV 24 10 5 9 9 35 10 VVV-Venlo 25 10 2 13 -2 32 11 NAC Breda 24 7 9 8 3 30 12 TOP Oss 25 7 6 12 -10 27 13 Telstar 25 6 9 10 -19 27 14 FC Den Bosch 25 8 2 15 -19 26 15 Jong AZ 24 7 4 13 -8 25 16 MVV Maastricht 25 7 2 16 -27 23 17 Jong FC Utrecht 24 6 4 14 -21 22 18 FC Dordrecht 25 5 6 14 -21 21 19 Helmond Sport 23 5 5 13 -17 20 20 Almere City FC 25 4 7 14 -19 19