Kökçü is weer goud waard voor Feyenoord en nadert Berghuis

Zondag, 6 februari 2022 om 14:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:12

De tweede overwinning van Feyenoord in 2022 is een feit. Twee weken na de 1-4 overwinning op NEC werd zondag zonder al teveel moeite afgerekend met het povere Sparta Rotterdam: 4-0. De uitblinkende Orkun Kökçü had met de openingstreffer en de assist op het doelpunt van Alireza Jahanbakhsh andermaal een groot aandeel in het succes van Feyenoord. De middenvelder scoorde tot dusver twaalf keer in de Eredivisie, met acht keer de 1-0 voor de Rotterdamse club. Alleen de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis deed dat nog beter namens Feyenoord: tien keer.

Kökçü is dit seizoen direct betrokken bij tien doelpunten van Feyenoord in de Eredivisie. Tegen het soms zwakke Sparta brak de international van Turkije al in de vierde minuut de ban. De voor een derde gevulde Kuip, waar voorafgaand een minuut stilte was voor de onlangs overleden Wim Jansen, zag hoe hij van afstand raak schoot na een kapbeweging. De knal van Kökçü werd overigens onderweg nog wel aangeraakt door een Spartaans been. In de twaalfde minuut van de eenzijdige derby stond de pas 21-jarige middenvelder aan de basis van de 2-0 van Feyenoord.

Een geweldige aanval van Feyenoord wordt goed afgemaakt door Alireza Jahanbakhsh ?? ?Let vooral op de pass van Orkun Kökcü ?? ?? ESPN 2 #?? #FEYSPA pic.twitter.com/3NWSdzdIEf — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2022

Hij veroverde de bal op eigen helft, aan de rechterkant van het veld. Kökçü had vervolgens een schitterende pass in petto richting de als linksbuiten opererende Luis Sinisterra. De Colombiaanse vleugelaanvaller, die eindelijk weer een basisplek had, gaf de bal slim mee aan de naar binnen getrokken Jahanbakhsh. De rechtsbuiten schoot raak in de korte hoek, mede ook omdat Sparta-doelman Maduka Okoye uitgleed op het moment van schieten. De formatie van trainer Henk Fraser, bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Sparta, kon daar bitter weinig tegenover stellen in de eerste helft van het duel in de natte Kuip.

Vijf minuten na de hervatting was alle spanning verdwenen in Rotterdam-Zuid. Guus Til kreeg de bal enigszins gelukkig voor zijn voeten en de aanvallende middenvelder maakte geen fout in kansrijke positie: 3-0. Hij tekende voor zijn twaalfde Eredivisie-doelpunt van het seizoen en kwam daarmee op gelijke hoogte met Ajax-spits Sébastien Haller. Halverwege de tweede helft voerde Arne Slot zijn eerste wissel toe: Cyriel Dessers loste de moegestreden Bryan Linssen af in de spitspositie van het veel betere en fellere Feyenoord.

Een prachtig eerbetoon aan Wim Jansen in De Kuip ???? pic.twitter.com/rXRWlNcu6x — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2022

Met nog twintig minuten op de klok nestelde Til zich alleen aan kop van het topscorersklassement in de Eredivisie. Sparta-verdediger Bart Vriends gleed uit bij de voorzet vanaf rechts en Til kende geen genade met een bekeken schuiver in de linkerbenedenhoek: 4-0. De Feyenoord-middenvelder staat dus op dertien treffers in competitieverband tot dusver. Luttele minuten later maakten Jorrit Hendrix en Patrik Wälemark als invallers hun debuut in het shirt van de Rotterdammers. Slot gunde daarnaast Jens Toornstra speeltijd. Jahanbakhsh, Til en Fredrik Aursnes gingen onder applaus van het publiek naar de kant.

Slot paste in de tachtigste minuut zijn laatste wissel toe te passen, met Marcus Holmgren Pedersen die de rechtsbackpositie overnam van Lutsharel Geertruida. Winteraanwinst Cole Bassett bleef negentig minuten op de bank zitten. Mario Engels had de eer van Sparta kunnen redden in de slotfase, maar uit een counter schoot hij de bal voorlangs. Feyenoord nadert PSV, dat zaterdag met 1-2 verloor van AZ, tot op een punt: 46 om 45 punten. Koploper Ajax heeft 48 punten verzameld en speelt later deze zondag tegen Heracles Almelo.

Jorrit Hendrix maakte als invaller zijn debuut voor Feyenoord.