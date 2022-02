Live bij de NOS op NPO 1 om 17.30 uur: Finale UEFA Futsal EURO 2022

Zondag, 6 februari 2022 om 14:09 • Justus Dingemanse • Laatste update: 14:08

Vandaag is de ontknoping van het EK Zaalvoetbal in Nederland. Om 14.30 uur staat de troostfinale op het programma, waarin Spanje en Oekraïne tegen elkaar opnemen in de strijd om de bronzen medaille. Om 17.30 uur is de aftrap van de finale: Portugal tegen Rusland. Wie van deze twee landen kroont zich tot Europees Kampioen 2022 en mag de felbegeerde UEFA Futsal EURO 2022 trophy omhoog houden? Het belooft een spectaculaire finaledag te worden die live te volgen is op uefa.tv, nos.nl en bij de NOS op NPO 1.

14.30 uur Spanje - Oekraïne

Ondanks support van de vele fans op de tribune tijdens de halve finalea in Amsterdam, slaagde Oekraïne er niet in om van Rusland te winnen. Ook voor Spanje eindigde de avond met een 3-2 verlies tegen de huidig Europees Kampioen Portugal. Lukt het Oekraïne om Spanje voor het eerst in de geschiedenis van het EK Futsal van het podium te stoten en de derde plek in te nemen? Of pakt Spanje voor de twaalfde keer een plek bij de beste drie van Europa? Het duel is live te volgen via nos.nl en op uefa.tv.

17.30 uur Portugal - Rusland

De Russische zaalvoetballers behaalden vrijdag in de Ziggo Dome de finale door Oekraïne met 3-2 te verslaan. Door een fantastische comeback van de Portugezen in de halve finale tegen Spanje, wisten ook zij met een 3-2 de finale van het EK Futsal te bereiken. Sterspeler Zicky deed zijn naam

eer aan in de ‘Zicky Dome’. De finale tussen Rusland en Portugal wordt een primeur. De landen stonden niet eerder tegen elkaar in de eindstrijd. Kunnen de Portugezen hun titel prolongeren of pakt

Rusland voor het eerst sinds 1999 de titel? Op naar de finale van UEFA Futsal EURO 2022!

