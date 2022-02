Nederlandse en Belgische topclubs leggen BeNeLiga nu serieus op tafel

Zondag, 6 februari 2022 om 12:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:54

De BeNeLiga blijft een actueel thema voor de top- en subtopclubs in Nederland en België. Voetbal International meldt zondag dat er door de initiatiefnemers achter de schermen wordt gesproken over een 'alternatief grensoverschrijdend model', waarbij wordt gedacht aan een finaleronde aan het einde van het seizoen. Een volledige samensmelting van beide competities lijkt niet langer een optie te zijn. Adviesbureau Deloitte is bij de ambitieuze plannen betrokken.

Namens Nederland praten afvaardigingen van Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en Vitesse over een toekomstige BeNeLiga. België daarentegen wordt vertegenwoordigd door Club Brugge, Anderlecht, Racing Genk, Standard Luik en AA Gent. Het idee leeft om eerst een reguliere competitie te laten afwerken, om daarna de beste zes ploegen uit beide landen na de winterstop in te laten stromen in de BeNeLiga. In die competitie zal dan worden gestreden om het kampioenschap en de Europese plaatsen. Over de exacte verdeling van de Europese tickets zal in een later stadium een beslissing worden genomen.

Volgens Voetbal International worden momenteel enkele opties tegen het licht gehouden. Een volledige competitie met clubs uit beide landen lijkt uitgesloten. Met een dubbel programma in de BeNeLiga zouden de clubs uit Nederland dan uitkomen op maar liefst 56 wedstrijden, wat als onwenselijk wordt gezien. De nationale competities zouden dus uit een enkele ronde moeten bestaan. Er wordt wel ook gekeken naar een eventuele kopie van de Champions League-opzet per 2024, naar Zwitsers model. Op die manier wordt er gekeken naar het niveau van alle ploegen en aan de hand daarvan zal dan een competitieprogramma worden opgesteld. Ook zal een discussie volgen over het handhaven van achttien clubs in de Eredivisie, daar veel buitenlandse competities tegenwoordig uit zestien ploegen bestaan.

Om de Eredivisie interessant te houden wordt gedacht aan een duel van de nummer zeven in de Eredivisie tegen een club uit de BeNeLiga voor een Europees ticket. Ten opzichte van de eerste gesprekken van bijna drie jaar geleden is er qua ambities weinig veranderd bij de initiatiefnemers. De grote clubs hopen door sterkere tegenstanders meer topduels te kunnen afwerken. Daarnaast hoopt men meer geld te kunnen genereren uit televisierechten en commercie. Daarnaast leeft de verwachting dat een nieuwe opzet van de BeNeLiga beter is uit te leggen aan de UEFA en de kleinere clubs uit beide competities.

Binnen de UEFA is bijna drie jaar later meer enthousiasme over een nieuwe topcompetitie, zo klinkt het. De plannen uit 2019 hadden geen draagvlak bij de Europese voetbalbond, omdat een en ander funest zou zijn voor clubs die niet kunnen deelnemen. De UEFA wil niet teveel tornen aan de voetbalpiramide, maar staat aan de andere kant niet onwelwillend tegenover samenwerkingen tussen verschillende landen. Het bundelen van de krachten kan op termijn weleens een positief effect hebben op de Champions League, een competitie die door velen steeds vaker als voorspelbaar wordt omschreven.

Ajax-directeur Edwin van der Sar liet zich in december 2020 nog uit over de plannen omtrent een BeNeLiga. "Wij willen er uiteraard beter van worden", zei de bestuurder ruim een jaar geleden tegen Voetbal International. "Het doel is een sterkere competitie en meer geld. Maar belangrijk is natuurlijk zeker ook hoe het landschap eruit ziet voor de clubs in Nederland die overblijven. De ambitie om kampioen te worden en te promoveren naar de BeNeLiga? Is dat interessant? Het is goed dat dit nu voor het eerst wordt uitgezocht, zodat we weten waar we over praten."