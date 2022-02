Schokkende beelden tonen kopschopper in bruut slagveld Spaanse hooligans

Zondag, 6 februari 2022 om 12:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 13:00

Spanje is opgeschrikt door beelden van een confrontatie tussen de fanatieke supporters van Rayo Vallecano en Celta de Vigo. Voorafgaand aan het duel tussen de ploegen uit LaLiga troffen de harde kernen elkaar in een van de hoofdstraten van Vigo op enkele honderden meters van het Balaídos. Met name een fragment waarop te zien is hoe een hooligan van Rayo een bewusteloos ogende Celtarra tegen het hoofd schopt heeft voor veel opschudding gezorgd.

Volgens de berichtgeving uit Spanje was het zaterdagmiddag een heus slagveld in calle Fotógrafo Xosé Gil. In de betreffende straat in Vigo liepen de hooligans van Celta en los Bukaneros, de harde kern van Rayo, elkaar al dan niet bewust tegen het lijf. Beelden van Carrusel Deportivo tonen een harde confrontatie, waarbij met glazen, stoelen, tafel en ijzeren buizen gegooid wordt.

???? Comienzan a publicarse imágenes en redes de esta batalla entre radicales de Celta y Rayo en la calle Fotógrafo Xosé Gil pic.twitter.com/aUQt2Jv4fP — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 5, 2022

Het meest schokkende fragment wordt getoond wanneer de groep hooligans van Celta de straat uitloopt. Er blijft een supporter zichtbaar roerloos achter op de grond. Daarna verschijnt er in beeld een hooligan van Rayo, die zich mogelijk had verscholen, om vervolgens een trap te geven op het hoofd van de achtergebleven fan van Celta. In welke staat het slachtoffer momenteel verkeert, is vooralsnog onbekend. De lokale politie heeft inmiddels gemeld dat diverse ultras reeds geïdentificeerd en aangehouden zijn.

Het artikel gaat verder onder de video PSV verliest weer, Mvogo blundert: 'Waren te slap in de duels' Meer videos

In het Balaídos was Celta met 2-0 te sterk voor de Madrileense formatie. In de twaalfde speelminuut opende Brais Méndez de score, waarna de middenvelder tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd ook de tweede Galicische treffer verzorgde. Rayo behield desalniettemin de negende positie in LaLiga, terwijl Celta de tiende plek in Spanje bezet.