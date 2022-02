Pieter de Jongh wordt bondscoach in zeer gevaarlijk land: ‘Ga hier niet heen!'

Zondag, 6 februari 2022 om 11:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:14

Pieter de Jongh is aangesteld als bondscoach van Somalië, zo meldt zijn zaakwaarnemer Chris Woerts op Twitter. De Jongh ondertekende zondagochtend zijn contract in de hoofdstad Mogadishu en werd op een persconferentie voorgesteld aan de lokale pers. De nieuwe klus van the Champ is door de situatie in Somalië controversieel. "Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe", aldus het het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland.

Het is al vele jaren zeer onrustig in Somalië en dat heeft ook zijn uitwerking op het nationale voetbalelftal: er worden amper wedstrijden gespeeld en het Afrikaanse land is afgezakt tot de 194ste plek op de FIFA-ranking, waar in totaal 210 landen op staan. Somalië staat met twaalf miljoen inwoners op de ranglijst tussen ministaten als San Marino, Gibraltar, Liechtenstein en de Bahama's.

Somalië kwam in 2021 slechts twee keer in actie: de laatste wedstrijd was op 20 juni tegen Oman, dat zich met een 2-1 zege op Somalië kwalificeerde voor de Arab Cup. In 2020 verschenen the Ocean Stars zelfs geen enkele keer aan de aftrap. Op dit moment staan er voor 2022 ook geen wedstrijden gepland, dus het is de vraag wanneer De Jongh daadwerkelijk met Somalië in actie kan komen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland heeft code rood toegekend aan Somalië: "Het is te gevaarlijk om naar Somalië te reizen. Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe." De Jongh lijkt zich er totaal niet druk om te maken en vertelt in een video op Twitter vol enthousiasme over zijn nieuwe avontuur. "The Champ is klaar voor zijn vlucht naar zijn nieuwe uitdaging!", zegt hij in zijn kenmerkende gebroken Engels. "Alles gaat goed met the Champ! Mooi weer, zelfs in de avond is het prachtig weer in Afrika. Ik heb er heel veel zin in, bye bye!" De Jongh was het laatst actief als trainer van de Zimbabwaanse club FC Platinum, waar hij vorig jaar vertrok, en is een bekende naam in het Afrikaanse voetbal.

In 2022 staan er in heel Somalië verkiezingen gepland. Het verloop van het proces is chaotisch en het is onduidelijk wanneer het proces afgerond zal zijn, zo legt het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit. De spanningen kunnen daardoor in het hele land toenemen. Er vinden regelmatig aanslagen en gewapende conflicten plaats met ook burgerslachtoffers tot gevolg. Zo werd in november een prominente journalist gedood door een zelfmoordaanslag van terreurbeweging Al-Shabaab. Verder kampt het land momenteel met ongekende droogte na drie mislukte regenseizoenen en de laagste regenval in 40 jaar. Een kwart miljoen mensen zijn door levensbedreigende water- en voedseltekorten hun huizen ontvlucht. De verwachting is dat dit aantal kan oplopen tot boven het miljoen indien de droogte aanhoudt.

De 51-jarige De Jongh, voormalig speler van NAC Breda en Sparta Rotterdam, werkte in Nederland onder meer als assistent-trainer van FC Dordrecht en besloot vanaf 2012 de wereld over te trekken. Clubs als AFC Leopards (Kenia), Ulaanbatar City (Mongolië), Eswatini (Swaziland), Highlanders (Zimbabwe) en de Moldavische Olympische ploeg prijken op zijn cv. Hij verwierf vorig jaar bekendheid in Nederland met een viral interview in slecht gesproken Engels.