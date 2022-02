De Mos: 'Hoe haal je het als Schmidt in je hoofd zo'n speler te halen?'

Aad de Mos lijkt er niet rouwig om te zijn dat Roger Schmidt na twee seizoenen vertrekt als trainer van PSV. De analist stelt zondag in Goedemorgen Eredivisie onder meer vraagtekens bij het aankoopbeleid van de vertrekkende coach uit Duitsland. De Mos vindt het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat Schmidt de Braziliaanse Carlos Vinícius naar Eindhoven haalde aan het begin van dit seizoen.

"Arnold (Bruggink, red.), je kan er weleens naast zitten", opent De Mos zondagochtend bij ESPN. "Maar je hebt Phillipp Mwene, je hebt die rugbyer in de spits, Vinícius. Hoe haal je het in je hoofd om zo'n speler te halen? Dat is gewoon een aanfluiting voor Luc Nilis, Ronaldo, Romário, Mateja Kezman." Bruggink geeft gelijk aan dat de voetbalwereld in de laatste jaren behoorlijk is veranderd, met name op transfergebied. "De Ronaldo's van deze wereld, die krijg je gewoon niet meer. Weet je wanneer je ze krijgt? Antony bij Ajax, als je 25 miljoen euro kunt neerleggen."

Aad de Mos snapt niet waarom Roger Schmidt bij Carlos Vinícius is uitgekomen.

De Mos is het duidelijk niet eens met de lezing van Bruggink: "Dat is helemaal niet waar. PSV betaalt tien miljoen euro voor Timo Baumgartl. Je moet weer terug naar waar je zelf sterk in was. Je was zelf sterk in het halen van spelers in Mexico, je haalt spelers in Brazilië. Dat was het handelskenmerk. Ajax is wakker geworden." Presentator Milan van Dongen voegt toe dat Ajax PSV op dat gebied min of meer heeft gekopieerd. "Exact", luidt het antwoord van De Mos. "En dan heb je ook nog de pech dat je een elftal van Ajax tegenover je hebt dat uitstekend is. Daar kun je de komende jaren gewoon kampioen mee worden."

De voormalig coach van PSV heeft zijn mening over Schmidt in de afgelopen anderhalf jaar moeten bijstellen. "Ik was verbaasd, ik was ook heel blij dat Schmidt kwam. Want die man had een aureool van dat Red Bull Salzburg in de wedstrijd tegen Ajax (in de Europa League in 2014, red.). Hij kon bondscoach worden, hij was zelfs voorgesteld door Hans van Breukelen (toenmalig technisch directeur KNVB, red.). Rafael van der Vaart vond het ook een geweldige trainer, nu niet meer. Maar ik bedoel ermee te zeggen: die had wel iets in zich. Daar zijn ze goed in. Het zijn jongens die heel goed training kunnen geven, Ralf Rangnick ook. Maar ze kunnen niet die snaar van de onderbuik raken bij voetballers die wij hebben in Nederland. Die totaal anders zijn opgevoed in de jeugd dan de ren-je-rot-voetballers van Salzburg."