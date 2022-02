Houwen verklaart curieuze blunder tegen FC Twente: ‘Dit was dodelijk’

Zondag, 6 februari 2022 om 07:50

De uitwedstrijd tegen FC Twente verliep zaterdagavond dramatisch voor Vitesse. Grote fouten achterin en een rode kaart leidden een 3-0 nederlaag in De Grolsch Veste in. Vlak voor rust, bij een stand van 1-0, maakte doelman Jeroen Houwen een kolderieke fout toen hij de bal naar voren wilde gooien. Twente kon de bal overnemen en Dimtrios Limnios leek te gaan scoren. Jacob Rasmussen maakte vervolgens hands toen hij op de doellijn redding probeerde te brengen. Hij kreeg rood en Ricky van Wolfswinkel benutte de strafschop: 2-0.

“Ik wilde de bal uitgooien naar Eli Dasa, maar op het moment dat ik wil gooien zie ik iemand van Twente druk zetten op hem. Ik wilde toen dus niet meer gooien, maar toen was het al te laat”, vertelde Houwen na afloop tegen Omroep Gelderland. “En dan maak ik dus een fout op een cruciaal moment. Dan is de wedstrijd helemaal verloren.” De 1-0 van FC Twente was al opmerkelijk. Bij de eerste gevaarlijke aanval van de thuisploeg leek Sondre Tronstad de bal in eigen doel te glijden, al gaf Twente-middenvelder Jesse Bosch het laatste tikje en kreeg hij het doelpunt op zijn naam.

Met een man minder kon Vitesse na rust weinig meer uitrichten. De Arnhemse defensie schutterde andermaal en Van Wolfswinkel profiteerde dankbaar door voor de tweede keer te scoren tegen zijn oude club: 3-0. Thomas Letsch wilde niet alleen Houwen de schuld van de nederlaag geven. “We maakten veel te veel individuele fouten vandaag. Bij de eerste goal verdedigen we heel slecht. En dan volgt vlak voor rust de zoveelste individuele fout met een rode kaart en een penalty. Ja, dan wordt het wel heel lastig. Als je zoveel grote fouten maakt, kun je niet winnen”, benadrukte de trainer van Vitesse.

Houwen toonde zich wel schuldbewust. “Ja, op slag van rust is dit gewoon dodelijk. Dan voel je je echt wel kut. Na rust proberen we het nog om te draaien, maar dan krijg je de 3-0 om de oren.” Letsch wilde niet met zijn vingers wijzen naar bepaalde spelers. "We winnen en verliezen samen. Iedereen moet nu zijn eigen fouten overdenken, want die moeten er wel uit. Van mij mogen we echt wel fouten maken, dat is geen probleem. Maar als je dan valt, dan moet je ook zorgen dat je weer opstaat.”

“Dit was een slechte wedstrijd van iedereen. We starten februari, een maand met veel topwedstrijden, heel slecht. Het is nu aan ons om te laten zien dat het nog een goede maand kan worden”, benadrukte Houwen. Woensdag wacht Vitesse de kwartfinale van de strijd om de TOTO KNVB Beker tegen Ajax. Daarna volgen duels met PSV (Eredivisie), Rapid Wien (Conference League) en FC Utrecht (Eredivisie).