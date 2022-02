Pascal Jansen genoot van grote ruzie bij PSV - AZ: ‘Heerlijk’

Zaterdag, 5 februari 2022 om 23:53 • Dominic Mostert

Pascal Jansen genoot tijdens de wedstrijd tussen PSV en AZ (1-2) van een ruzie op het veld. De trainer van AZ zag met genoegen hoe zijn spelers van zich afbeten toen er in de tweede helft een akkefietje uitbrak tussen de spelers van beide ploegen. "Heerlijk. Het is prima om te zien hoe de jongens voor elkaar opkomen en het gevecht aangaan om ook buitenshuis de baas te zijn", stelt Jansen na afloop tegenover ESPN.

Twintig minuten voor tijd, bij een 1-1 stand, sloeg de vlam in de pan na een harde tackle van Owen Wijndal op Phillipp Mwene. Verdediger Pantelis Hatzidiakos van AZ zocht de confrontatie met Ibrahim Sangaré, die in zijn ogen te nadrukkelijk verzocht om een ingreep van scheidsrechter Allard Lindhout. Jordy Clasie gaf vervolgens een duw aan Sangaré, terwijl een boze Wijndal door Jesper Karlsson tot bedaren moest worden gebracht. Ook Zakaria Aboukhlal en Eran Zahavi kregen het met elkaar aan de stok.

Aanvoerders Wijndal en Cody Gakpo werden bij Lindhout geroepen, waarna de back van AZ zijn collega een zetje gaf. Als gevolg van de ongeregeldheden kregen Wijndal, Sangaré en Hatzidiakos een gele kaart. Het opstootje was volgens Jansen van grote waarde. "Dat was het moment van de wedstrijd. We hadden het op een gegeven moment best zwaar op eigen helft. Dan is dat soort momenten heel bepalend voor het onderbreken van het ritme van de tegenstander."

"Voor ons is het een middel om ons spel weer te laten functioneren en het ritme van de tegenstander te ontregelen", aldus de trainer van AZ, die zich nog niet te veel bezighoudt met de stand op de ranglijst. AZ (39 punten) heeft concurrenten FC Twente (41) en Feyenoord (42 met een wedstrijd minder gespeeld) in zicht. "Dat is leuk als je de televisie aanzet, maar niet meer dan dat. Er zijn nog zoveel wedstrijden te spelen. We gaan gewoon door, business as usual."