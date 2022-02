Ivan Rakitic mist in minuut 93 strafschop namens Sevilla; basisplek Martial

Zaterdag, 5 februari 2022 om 23:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:32

Sevilla is er niet in geslaagd het LaLiga-duel met Osasuna om te zetten in een overwinning. Zaterdagavond kwamen los Nerviosenses in actie in El Sadar, waar het scorebord na het laatste fluitsignaal een 0-0 stand aangaf. Ivan Rakitic had in de 93ste minuut de winnende treffer moeten maken vanaf elf meter, maar doelman Sergio Herrera pareerde de inzet. Door het puntenverlies is de achterstand van nummer twee Sevilla op Real Madrid, de koploper die zondag nog in actie komt, voorlopig nog drie punten.

Trainer Julen Lopetegui had een basisplek ingeruimd voor de van Manchester United overgekomen Anthony Martial. De huurling stond hangend aan de linkerkant geposteerd. Daarnaast mocht ook Karim Rekik direct aan de aftrap verschijnen. Vaste kracht Lucas Ocampos en clubtopscorer Rafa Mir startten vanaf de bank. Of het de juiste beslissing was viel te betwijfelen, daar Sevilla in het eerste bedrijf nauwelijks aan voetballen toekwam. In de eerste 45 minuten werd geen enkele doelpoging genoteerd, terwijl Osasuna vijfmaal poogde de score te openen. Jon Moncayola kwam namens de thuisploeg het dichtst bij de openingstreffer, maar hij stuitte op de oplettende doelman Yassine Bounou.

Sevilla krijgt dé kans op de overwinning! ?? Ivan Rakitic mag aanleggen vanaf 11 meter maar weet niet te scoren ?? Is gelijkspel de verdiende uitslag? ??#ZiggoSport #LaLiga #OsasunaSevilla pic.twitter.com/zPKnS1zrOw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2022

Na rust bracht Lopetegui onder meer Ocampos en Alejandro Papu Gómez, die beiden pas laat terugkeerden van de reeks interlands met Argentinië, binnen de lijnen. De verse krachten zorgden voor meer druk op het vijandige doel, al werd de ban niet gebroken. In de negentigste minuut ging Jules Koundé gewillig naar de grond in duel met Manu Sánchez, die de centrumverdediger licht toucheerde. Het was echter voldoende voor arbiter Valentín Pizarro om Sevilla een strafschop toe te kennen. Rakitic ging achter de bal staan, maar de Kroaat wist Herrera niet te verschalken.