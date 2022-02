Roger Schmidt na blunder Yvon Mvogo: ‘Je moet klaar zijn als je de kans krijgt’

Zaterdag, 5 februari 2022 om 23:18 • Dominic Mostert

Roger Schmidt leeft mee met Yvon Mvogo na diens beslissende blunder in de wedstrijd tussen PSV en AZ (1-2). De keeper verkeek zich lelijk op een lange bal van Yukinari Sugawara, ging onder de bal door en bood Jesper Karlsson de niet te missen kans om de wedstrijd te beslissen. Mvogo kreeg voor het eerst sinds de openingswedstrijd van het huidige seizoen weer eens de voorkeur boven Joël Drommel, maar wist het vertrouwen dus niet terug te betalen.

"Het is heel jammer voor hem, want hij heeft lang moeten wachten om weer eens te kunnen spelen", beseft Schmidt. "Ik vind dat hij goed heeft getraind en het verdiende om te spelen. Joël was in de laatste maanden niet betrouwbaar genoeg voor het niveau dat we nastreven. Yvon kreeg vandaag de kans, maar incasseerde helaas deze beslissende goal." Schmidt baalt des te meer omdat hij PSV in de tweede helft vrij goed vond spelen. "Aan het begin van de tweede helft waren we agressiever en konden we druk zetten op AZ. Ik had het gevoel dat we op weg waren naar de 2-1, maar het werd moeilijk na de 1-2."

?? @AZAlkmaar wint in Eindhoven na deze enorme blunder van Yvon Mvogo... pic.twitter.com/RNj88HF9j0 — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2022

Mvogo kampte met een gebrek aan wedstrijdritme, maar daar wil Schmidt niet te lang bij stilstaan. "In het voetbal moet je klaar zijn als je de kans krijgt. Dat geldt voor keepers en veldspelers. Als een speler niet klaar is om te spelen, kun je nooit een wijziging doorvoeren. Het was mijn beslissing om hem te laten spelen en we incasseerden deze goal, erg ongelukkig." Analist Sander Westerveld van ESPN, zelf oud-keeper, denkt dat het gebrek aan ritme wel de reden is van de blunder. "Het lijkt een inschattingsfout: waar komt de bal, hoe stuit die? Het is echt door een gebrek aan ritme, denk ik. Hij heeft vijf maanden geen wedstrijd gespeeld. Dit is echt de inschatting."

Ook ploeggenoot Cody Gakpo leeft mee met Mvogo. "Helaas hoort het bij voetbal dat zulke dingen gebeuren. Het is lastig voor Yvon. Voor de rest heeft hij het goed gedaan. Jammer dat hij deze fout maakt", concludeert de aanvaller van PSV. Door de nederlaag kan Ajax het gat met PSV zondag vergroten tot vijf punten, indien de koploper thuis wint van Heracles Almelo. Nummer drie Feyenoord kan PSV via een overwinning op Sparta Rotterdam naderen tot een punt.