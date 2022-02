Bosz loopt op bezoek bij Monaco tegen verdiende nederlaag aan

Zaterdag, 5 februari 2022 om 23:10 • Jordi Tomasowa

Olympique Lyon is zaterdagavond op bezoek bij AS Monaco tegen een nederlaag aangelopen. Dankzij goals van Jean Lucas en Wissam Ben Yedder wonnen de Monegasken in eigen huis met 2-0. Door de verliespartij blijft de ploeg van trainer Peter Bosz steken op een achtste plaats met 34 punten uit 23 duels, terwijl Monaco met 36 punten stijgt naar de vierde plaats.

Bij Olympique Lyon had Peter Bosz nog geen basisplaatsen ingeruimd voor zijn kersverse aanwinsten Romain Faivre en Tanguy Ndombele, terwijl Myron Boadu bij AS Monaco vanwege een blessure ontbrak. De Monegasken schoten uit de startblokken, want binnen twee minuten was de voorsprong al een feit. Ben Yedder ging een fraaie combinatie aan met Sofiane Diop en vond vervolgens Jean Lucas, die volledig ongedekt kon binnenkoppen bij de eerste paal: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De thuisploeg kreeg de kans om de marge binnen het kwartier verder uit te bouwen, maar Gelson Martins en Lucas lieten twee uitgelezen mogelijkheden om van dichtbij te scoren liggen. Het werd Monaco uiteindelijk niet fataal, want Ben Yedder had het vizier wel op scherp staan. De aanvoerder werd door Diop oog in oog gezet met Anthony Lopes en verschalkte de doelman vervolgens met een listig stiftje die via de binnenkant van de paal binnenviel: 2-0. Ben Yedder kreeg in blessuretijd nog de kans om zijn tweede treffer van de wedstrijd aan te tekenen. Ditmaal schoot hij van binnen het zestienmetergebied echter over de lat.