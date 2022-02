FC Twente verslaat tiental van Vitesse en vervolgt topreeks in Eredivisie

Zaterdag, 5 februari 2022 om 22:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:55

FC Twente heeft zaterdagavond een eenvoudige overwinning geboekt op Vitesse. De ploeg van trainer Ron Jans kwam op voorsprong, waarna Vitesse een rode kaart kreeg in de slotfase van de eerste helft. Vervolgens maakte Twente nog twee doelpunten: 3-0. Door de zege komt Twente op een punt achterstand van Feyenoord, al komt de nummer drie zondag nog in actie tegen Sparta Rotterdam. Vitesse blijft op de zesde plaats staan.

In het elftal van Twente verving Jesse Bosch de geblesseerde Manfred Ugalde, terwijl ook Ramiz Zerrouki en Lars Unnerstall terugkeerden in de basiself ten opzichte van het vorige duel met Willem II (0-1 zege). Vitesse moest het stellen zonder de geblesseerde Loïs Openda, maar verwelkomde Riechedly Bazoer wel weer na een schorsing. In de openingsfase werd de 0-1 van Adrian Grbic afgekeurd en daarna trok Twente de wedstrijd naar zich toe. Het openingsdoelpunt kwam in de achttiende minuut voort uit een voorzet van Michel Vlap. De bal werd bij de eerste paal gemist, waarna Sondre Tronstad die op onfortuinlijke wijze achter zijn eigen keeper gleed.

In de slotfase van de tweede helft haakte Vitesse definitief af. Jacob Rasmussen incasseerde een rode kaart, nadat hij met zijn arm voorkwam dat Dimitris Limnios in een leeg doel binnenschoot na een uitglijder van keeper Jeroen Houwen. Ricky van Wolfswinkel schoot de daaropvolgende penalty onder Houwen en bepaalde de ruststand op 2-0. De spits deed zijn voormalig werkgever ook na de pauze pijn. Vitesse schutterde opnieuw achterin: na een lange bal van Twente grepen de centrale verdedigers niet goed in en zat ook Houwen mis, waardoor Van Wolfswinkel het derde doelpunt van de avond produceerde.

Vitesse drong met tien man iets meer aan, maar de defensie van Twente gaf geen krimp. Tegelijkertijd maakte de thuisploeg weinig aanspraak op een derde treffer. Twente probeerde weliswaar aan te vallen en kreeg de ruimte daartoe, maar creëerde geen uitgespeelde kansen. Een poging van Denilho Cleonise werd van richting veranderd en ging naast, dus bleef het bij 3-0. Twente kon de zege niet vieren met het publiek, want de club koos ervoor het stadion leeg te houden. De ploeg continueerde een uitstekende reeks en is inmiddels al tien wedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie. In acht van die tien duels wisten de Enschedeërs te winnen; de overige twee eindigden in een gelijkspel.