Hugo Borst kraakt ‘platte vraag’ van Fresia aan lachende Mario Götze

Zaterdag, 5 februari 2022 om 22:52 • Mart van Mourik

Hugo Borst heeft zich zaterdagavond verbaasd over het interview van Mario Götze. ESPN-verslaggeefster Fresia Cousiño Arias vraagt na afloop van het verloren Eredivisie-duel met AZ (1-2) onder meer naar de impact van het aanstaande afscheid van Roger Schmidt op de prestaties van PSV. Borst vindt de ‘directe vragen’ echter ongepast en stelt dat de middenvelder na een wedstrijd niet bezig is met het ‘sentiment’ rond Schmidt.

“Ben je teleurgesteld dat Roger Schmidt vertrekt?”, vraagt Fresia ter afsluiting van het interview aan Götze, die een lach op zijn gezicht krijgt en een moment van stilte laat vallen. “Na deze wedstrijd hebben we andere zaken om ons op te richten. Iedereen weet het al, dus we moeten focussen op het seizoen en de wedstrijden.” Eerder in het gesprek gaf Götze overigens al te kennen dat hij niet eerder op de hoogte is gebracht van het aanstaande vertrek van Schmidt dan de rest van zijn ploeggenoten. Ook is de Duitse middenvelder van mening dat de nieuwe situatie geen verandering brengt aan de ‘dynamiek’ van het elftal.

“Dit is echt een cultuurshock. Ik zit te kijken en ik denk van...”, reageert Borst direct na afloop van het interview in de Eretribune. “Ik kijk naar die grijns op zijn gezicht en ik beeld me ook even in hoe Roger Schmidt naar onze interviewers kijkt. Je kan natuurlijk wel eens Hans Kraay jr. op je dak krijgen, maar overall zijn Nederlanders brutale mensen die weinig ‘ontzag voor gezag’ hebben. Als deze twee mannen volgend jaar weg zijn, dan zijn ze ook wel opgelucht, want het is echt een cultuurshock voor hen. Wij zijn behoorlijk rude, ruw in de vraagstelling.”

“Wat is er mis met een directe vraagstelling?”, vraagt presentator Jan Joost van Gangelen zich hardop af. Borst: “Je moet het in perspectief zien. Duitsers zijn formeel, vormelijk. Zij hebben daar doorgaans hele beschaafde interviewers. Zij vinden dit zó direct allemaal. En die platte vraag van haar, of Götze sad is dat Schmidt weggaat... Op dat sentiment zit deze Duitser op dit moment helemaal niet. Dat vindt hij raar”, besluit Borst, die overigens geen bijval krijgt van de eveneens aanwezige Sander Westerveld en Kenneth Perez.

“Dat is in Engeland toch ook zo?”, stelt Westerveld. Perez vindt het juist goed dat niet iedere verslaggever hetzelfde is als in Duitsland. “Nederlanders zijn heel direct. Maar het is toch ook goed juist dat er niet altijd maar ‘ja en amen’ gezegd wordt op alles wat men antwoordt? Het zet hen ook aan het denken als jij met een wedervraag komt en zegt dat je het anders ziet. Het is nu ook gewoon de emotie over het feit dat er weer verloren is. Je zag hem wel een beetje lachen van: welke kant ga je op met de vraag?”, besluit Perez.