Aboukhlal reageert tijdens duel met PSV op tragische situatie van Rayan

Zaterdag, 5 februari 2022 om 22:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:44

Zakaria Aboukhlal heeft zaterdag in de wedstrijd tussen PSV en AZ (1-2) een shirt getoond met de naam van Rayan, het vijfjarig jongetje dat sinds dinsdag in Marokko vastzat in een 35 meter diepe put. De international van Marokko betuigde na het winnende doelpunt van Jesper Karlsson zijn medeleven met het jongetje, dat zaterdag uit de put werd gehaald.

Niet lang na het gebaar van Aboukhlal werd duidelijk dat Rayan is overleden. Reddingswerkers wisten de jongen zaterdagavond na een enorme reddingsoperatie te bereiken en omhoog te halen. Hij werd samen met zijn ouders per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar zijn leven kon niet meer gered worden. "Rust zacht, Rayan", schrijft AZ op sociale media.