Twee goals in dertig seconden en rode kaart kenmerken strijd in Zwolle

Zaterdag, 5 februari 2022 om 21:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:01

PEC Zwolle en NEC Nijmegen hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. Het scorebord in Zwolle gaf halverwege gelijke stand aan, en in het tweede bedrijf werd de ban niet meer gebroken: 1-1. De treffers kwamen op naam van Jordy Bruijn en Daishawn Redan, die dertig seconden na elkaar scoorden. NEC bezet na 21 speelronden de negende positie in de Eredivisie; de Zwollenaren verzuimen door de puntendeling de laatste plek op de ranglijst te verlaten.

Trainer Dick Schreuder, die zijn ploeg in de afgelopen twee Eredivisie-duels naar een overwinning leidde, besloot PEC op een positie te wijzigen. Op de linksbackpositie kreeg Djavan Anderson de voorkeur boven Mees de Wit. NEC ging in duel met Feyenoord hard onderuit (1-4), waarna Rogier Meijer besloot zijn elftal op diverse plaatsen te wijzigen. Souffian El Karouani keerde terug in de basis na zijn avontuur met Marokko op de Afrika Cup; Iván Márquez was geschorst en zat op de tribune. Ook keerde Bruijn terug op het middenveld ten koste van Dirk Proper.

De openingsfase in Zwolle was bepaald geen lust voor het oog voor de teruggekeerde supporters. Hoewel PEC de meeste aanvalslust toonde, werd er tot de 26ste minuut geen moment van opwinding genoteerd. Toen kwam NEC plotseling op voorsprong. Na een voorzet vanaf rechts slaagde Thomas van den Belt er niet in om de bal uit het eigen vijfmetergebied te werken. Bruijn profiteerde maximaal van de misser van de middenvelder en schoot van dichtbij binnen: 0-1. Lang kon NEC echter niet genieten van de voorsprong, die dertig seconden later als sneeuw voor de zon verdween.

Na slordig balverlies van de Nijmegenaren in de eigen zestien kon Mustafa Saymak overnemen. De doelpoging die volgde werd gepareerd door doelman Mattijs Branderhorst, maar uit de rebound kreeg de middenvelder de kans om af te leggen op Redan. Laatstgenoemde schoot van dichtbij raak: 1-1. In het tweede bedrijf bracht PEC zich in de problemen, daar men in de 69ste speelminuut met tien man kwam te staan. Siemen Voet maakte een ongecontroleerde tackle op Elayis Tavsan, waarna arbiter Jannick van der Laan besloot een directe rode kaart uit te delen. Nadien draaide NEC de duimschroeven aan, al slaagde men er niet in te profiteren van het numerieke overwicht.