PSV verliest van AZ door blunder van nieuwe eerste doelman Mvogo

Zaterdag, 5 februari 2022 om 21:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:01

PSV is aangelopen tegen duur puntenverlies in de strijd om de landstitel. De nummer twee van de Eredivisie had bij een overwinning AZ kunnen overnachten als koploper, maar gaf een 1-0 voorsprong uit handen: 1-2. Het winnende doelpunt kwam voort uit een blunder van Yvon Mvogo, die voor het eerst sinds de openingswedstrijd van het seizoen weer de voorkeur had gekregen boven Joël Drommel. Door de nederlaag kan koploper Ajax het gat met PSV vergroten tot vijf punten, terwijl nummer drie Feyenoord de Eindhovenaren tot een punt kan naderen. AZ blijft op de vijfde plek staan.

Roger Schmidt, die deze week bekendmaakte in de zomer te vertrekken, greep hard in door doelman Drommel uit de basis te laten. Voorafgaand aan de wedstrijd verklaarde Schmidt dat Drommel 'ups en downs' heeft gekend en 'niet betrouwbaar genoeg' presteerde in de afgelopen wedstrijden. Mvogo was zijn vervanger. In een slordige eerste helft, waarin het spel op en neer ging, kwam PSV op voorsprong. In de negentiende minuut kwam Armando Obispo boven Pantelis Hatzidiakos uit en kopte hij snoeihard raak uit een corner van Cody Gakpo.

?? @AZAlkmaar wint in Eindhoven na deze enorme blunder van Yvon Mvogo... pic.twitter.com/RNj88HF9j0 — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2022

De inzet van Obispo ging door het midden, maar was keeper Peter Vindahl desondanks te machtig. De verdediger maakte zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Gakpo werd de eerste speler met zes assists uit hoekschoppen in één seizoen sinds Jetro Willems in het seizoen 2014/15 (ook zes). Het doelpunt zorgde echter niet voor een nieuwe impuls bij PSV. De Eindhovenaren speelden ogenschijnlijk zelfs wat stroever na de 1-0 en kreeg de rekening gepresenteerd in minuut veertig.

Na een mislukte hoekschop behield Owen Wijndal het vertrouwen en verstuurde hij een lage voorzet. De vrijstaande Bruno Martins Indi stond op de juiste plek om de bal met succes uit de lucht te nemen: 1-1. Vlak voor de pauze liet Ibrahim Sangaré na om PSV weer op voorsprong te zetten. Na een door Yukinari Sugawara getoucheerde voorzet van Mauro Júnior kreeg Sangaré de bal bij de tweede paal prompt voor zich, maar hij leek te schrikken van de kans en kreeg zijn lichaam niet goed tegen de bal.

In de tweede helft werd AZ dreigender. Vangelis Pavlidis kreeg net buiten het strafschopgebied een goede schietkans, maar had het vizier niet op scherp staan. Mvogo was alert op een door invaller Zakaria Aboukhlal van richting veranderd schot van Jordy Clasie. Tussendoor klopte ook PSV aan de poort, want Vindahl pareerde een poeier van Mauro en bracht in de rebound antwoord op de inzet van invaller Yorbe Vertessen. Er kwam door een blunder van Mvogo alsnog een winnaar. De keeper verkeek zich lelijk op een lange bal van Sugawara. Hij ging onder de bal door en bood Jesper Karlsson de niet te missen kans om de wedstrijd te beslissen.