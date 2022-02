Wout Weghorst beleeft met opmerkelijke doelpoging bijna droomdebuut

Zaterdag, 5 februari 2022 om 20:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:56

Wout Weghorst heeft zijn eerste wedstrijd voor Burnley achter de rug. De spits, voor een bedrag van naar verluidt vijftien miljoen euro overgekomen van VfL Wolfsburg, had een basisplaats in de kelderkraker tegen Watford. Hij was in de tweede helft dicht bij een doelpunt, maar trof de lat met een van richting veranderde inzet. Zodoende bleef het bij 0-0 en wist Burnley de laatste plaats niet te verlaten; Watford staat achttiende. Behalve Weghorst deed ook Erik Pieters negentig minuten mee bij de thuisploeg.

In de vorige competitiewedstrijd tegen Arsenal (0-0) vormden Jay Rodriguez en Matej Vydra nog de tweemansvoorhoede, maar eerstgenoemde werd ditmaal gepasseerd en laatstgenoemde kampt met een hernia. Zodoende moesten Maxwel Cornet en Weghorst voor de doelpunten zorgen. In die opdracht slaagden ze niet, al was het samenspel tussen de twee aanvallers af en toe wel veelbelovend. In de elfde minuut lanceerde Weghorst zijn partner, wiens schot door keeper Ben Foster werd verwerkt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kort daarna kreeg Watford de bal niet weg na een verre inworp, waardoor een schotkans ontstond voor Erik Pieters; de inzet werd van richting veranderd en zeilde naast. In de slotfase van de eerste helft werd Watford een stuk dreigender. Joshua King drong het strafschopgebied binnen en dwong keeper Nick Pope tot een redding met de benen. Daarna ontstond een dreigende situatie met meerdere pogingen van Watford, maar Burnley kreeg de bal ternauwernood uit de doelmond en verdedigde de 0-0 stand.

Vijftien seconden na de pauze zette Weghorst met een opmerkelijke poging bijna de kroon op zijn debuut. Hij werd in het strafschopgebied bereikt door Ashley Westwood en passeerde verdediger Samir, maar door een sliding van Hassane Kamara veranderde de bal flink van richting. De bal sprong op en daalde, tot schrik van Watford, neer op de lat; de bezoekers kregen de bal uiteindelijk weg. Zestien minuten voor tijd voorkwam Foster een treffer van Cornet en dus bleef het bij 0-0 op Turf Moor.