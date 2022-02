Zian Flemming straft dramatisch sc Heerenveen hard af

Zaterdag, 5 februari 2022 om 20:42 • Mart van Mourik

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Eredivisie. In eigen huis was de ploeg van trainer Sjors Ultee met 2-0 te sterk voor sc Heerenveen. Zian Flemming was de gevierde man bij de Limburgers en verzorgde de volledige doelpuntenproductie. Het was een belangrijke zege voor de thuisploeg, die in ieder geval tot zondag zestiende staat. Heerenveen verzuimde voor het vierde duel op rij te scoren en blijft steken op plek tien.

Aan de kant van Fortuna maakte Dimitris Siovas direct zijn debuut, nadat hij in de afgelopen transferperiode transfervrij aangetrokken werd. De overige aanwinsten, Charlison Benschop, Paul Gladon en Jordan Botaka, moesten genoegen nemen met een plek op de bank. Aan de overzijde kon Sidney van Hooijdonk niet in actie komen vanwege een positieve coronatest. De van NAC Breda overgenomen Thom Haye stond wel direct in de basis van de ploeg van interim-trainer Ole Tobiasen.

De openingsfase van het duel was uiterst vermakelijk voor de aanwezige toeschouwers. In de negende speelminuut kreeg Mickael Tirpan een uitstekende mogelijkheid om Fortuna van dichtbij de voorsprong te bezorgen, maar de rechtsback schoot op onbegrijpelijke wijze over. Enkele minuten later kwam Haye dicht bij de 0-1. De centrale middenvelder haalde van afstand op fraaie wijze uit; zijn inzet belandde echter op de paal. Net voor het verstrijken van het eerste speelkwartier scoorde Flemming wél. Na een voorzet vanaf de rechterkant van Tirpan bleef het leer op de hoek van het vijfmetergebied liggen. Flemming was als eerst bij de bal en schoot van dichtbij onberispelijk binnen: 1-0.

Aan het einde van de eerste helft kwam Heerenveen in de gelegenheid om de gelijkmaker aan te tekenen na slordig balverlies van Mats Seuntjes. Doelman Yanick van Osch voorkwam vervolgens met een puike redding dat Anthony Musaba kon afronden. Hoewel Heerenveen in het tweede bedrijf meer op de helft van de tegenstander speelde, oogde de ploeg aanvallend onmachtig. Twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zorgde Fortuna voor de genadeklap. Wederom was het Flemming die scoorde; ditmaal was de middenvelder trefzeker na een hoekschop van Seuntjens: 2-0. Een Friese treffer hing in het restant van de wedstrijd niet meer in de lucht.