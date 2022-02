Lewandowski en Müller helpen Bayern tegen RB Leipzig aan benauwde zege

Zaterdag, 5 februari 2022 om 20:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:32

Bayern München heeft zaterdagavond in de Bundesliga een zege geboekt op RB Leipzig. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann zag hoe die Roten Bullen tot tweemaal toe terugkwamen van een achterstand. Een eigen doelpunt van Josko Gvardiol bleek na rust toch voldoende voor de overwinning: 3-2. Door de zege blijft Bayern koploper in de Bundesliga met 52 punten uit 21 duels, terwijl Leipzig blijft steken op een zevende plaats met 31 punten.

In een enerverende openingsfase was Dani Olmo dicht bij de openingstreffer, toen hij vanaf de rand van het zestienmetergebied de bovenhoek zocht. Zijn doelpoging ging echter rakelings langs de kruising. Bayern kreeg de voorsprong vervolgens in de schoot geworpen, nadat Willi Orbán de bal slordig inleverde. Een schot van Robert Lewandowski kon nog worden gered door Péter Gulácsi, maar op de rebound van Thomas Müller was de Hongaarse doelman kansloos: 1-0. Aan Beierse kant leed Corentin Tolisso ook slordig balverlies, waarna de bezoekers razendsnel counterden. Konrad Laimer verschalkte de uitkomende Manuel Neuer, die zag hoe André Silva bij de tweede paal het laatste zetje gaf: 1-1.

Lewangoalski! ?? De spits kopt de 2-1 binnen en zet Bayern weer op voorsprong tegen Leipzig ??#ZiggoSport #Bundesliga #BAYRBL pic.twitter.com/JyKNN47qt2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2022

De toeschouwers in de Allianz Arena kregen een vermakelijke eerste helft vol spektakel voorgeschoteld. Müller leek na ruim een half uur spelen de 2-1 tegen de touwen te koppen, maar door zijn treffer ging een streep omdat Lewandowski eerder in de aanval een overtreding beging op Gvardiol. Op slag van rust was de nieuwe voorsprong van der Rekordmeister alsnog een feit, toen Kingsley Coman een voorzet op maat in huis had voor Lewandowski. Voor de Poolse spits was het een koud kunstje om ongedekt bij de eerste paal binnen te knikken: 2-1.

Bayern consolideerde na rust de voorsprong, maar kreeg tegen de verhouding opnieuw een tegentreffer om de oren. Laimer had een fraaie steekpass in huis op Christopher Nkunku, die oog in oog met Neuer koelbloedig bleef en zijn tiende competitietreffer van het seizoen aantekende: 2-2. De ploeg van trainer Nagelsmann liet zich echter niet van de wijs brengen en ging op jacht naar een nieuwe voorsprong. De pressing van Bayern werd RB Leipzig na een klein uur spelen uiteindelijk te machtig. Een uittrap van Gulacsi werd opgevangen door Coman die het overzicht behield en Serge Gnabry aan de rechterflank vond. Gvardiol werd de schlemiel van de avond, want de voorzet van de Duitse aanvaller viel via zijn been binnen in eigen doel: 3-2.