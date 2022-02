Van Basten schrikt van charge op Dumfries: ‘Hoe haal je het in je hoofd?’

Zaterdag, 5 februari 2022 om 20:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:23

Denzel Dumfries was zaterdagavond in de laatste minuut van de blessuretijd bij Internazionale - AC Milan (1-2) het slachtoffer van een gemene overtreding van Theo Hernández. De linksback van Milan zag dat een onvermoeibare Dumfries op het middenveld een poging deed om een laatste uitbraak te starten en trok aan de noodrem met een tackle van achteren. De directe rode kaart die daarop volgde, was volgens de analisten van Ziggo Sport meer dan terecht.

"Dit is een tackle voor het team", weet Ronald de Boer. "Je staat voor en er is nog een minuut te gaan, of zelfs minder. Hij wil eigenlijk een gele kaart krijgen, maar deze rode kaart is natuurlijk terecht. Dat weet hij zelf ook wel." De analist spreekt van een 'blinde actie' en benoemt ook de toekomstige gevolgen van de kaart. "Hij benadeelt ook zijn ploeg, want hij is een van de betere spelers en krijgt hier minimaal twee wedstrijden schorsing voor. Het zou me verbazen als het één wedstrijd schorsing wordt; dit kunnen er twee of drie zijn."

Wat een zaag! ?? Theo Hernandez ziet Dumfries uitbreken en trekt aan de handrem ?? Tactisch of smerig? ??#ZiggoSport #SerieA #INTACM pic.twitter.com/7VJKch8SS1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2022

Marco van Basten denkt dat Hernández ook andere opties had. "Ik snap niet dat je het in je hoofd haalt, dat meen ik serieus. Er is geen bal in de buurt. Pak je tegenstander dan met je handen, of duw hem weg. Maar waarom doe je het zo? Dit is echt dom", zegt de oud-aanvaller van Milan. De overwinning van Milan kwam tot stand door twee late doelpunten van Olivier Giroud; in de eerste helft was Inter oppermachtig en was Dumfries een plaag voor Hernández, zo hadden de analisten in de pauze al geconcludeerd.

"Het zijn leuke duels tussen de twee. Dumfries staat dik voor. Hij is overal bij betrokken", merkte De Boer in de pauze op. Dumfries had in de tiende minuut ook gescoord, volgens de analist 'een geweldige goal', maar dat doelpunt werd afgekeurd. Ivan Perisic, de man van de assist, was immers in buitenspelpositie bediend. Hij gaf de voorzet waaruit Dumfries bij de tweede paal krachtig binnenkopte.