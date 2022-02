Giroud stuurt De Vrij het bos in en brengt AC Milan terug in titelstrijd

Zaterdag, 5 februari 2022 om 19:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:01

AC Milan mag weer dromen van de landstitel in Italië. De ploeg van trainer Stefano Pioli dreigde zaterdag te verliezen van Internazionale en daardoor op tien verliespunten afstand te komen van de koploper, maar Olivier Giroud kantelde de wedstrijd volledig met een late dubbelslag: 1-2. Daardoor heeft Milan slechts vier verliespunten minder dan Inter: het gat op de ranglijst bedraagt maar één punt, maar Inter heeft nog een wedstrijd tegoed. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij stonden negentig minuten op het veld bij Inter.

Inter leidde bij rust met 1-0 en die voorsprong was meer dan verdiend. Het team van Simone Inzaghi, op papier de thuisploeg in het gedeelde stadion, begon voortvarend aan de wedstrijd en zette Milan voortdurend onder druk. Al in de tiende minuut leek Inter op voorsprong te komen via een krachtige kopbal van Dumfries bij de tweede paal, maar die treffer werd geannuleerd. Ivan Perisic, de man van de assist, was immers in buitenspelpositie bediend. Verder was het aan Mike Maignan te danken dat Milan relatief lang standhield in de eerste helft.

Denzel Dumfries ?? Theo Hernandez Volgens de analisten is de Nederlander dit duel tot nu toe glansrijk aan het winnen

De doelman van i Rossoneri kreeg met een reflex zijn hand tegen de bal nadat een geplaatste inzet van Brozovic van richting werd veranderd door Pierre Kalulu. Ook pareerde hij een poeier van Dumfries: van dichtbij gaf de Oranje-international zijn schot niet genoeg richting mee. Zeven minuten voor de rust voorkwam Maignan ook een doelpunt van Lautaro Martínez, maar uit de daaropvolgende corner opende Inter de score alsnog. De indraaiende voorzet van Hakan Çalhanoglu werd op waarde geschat door Perisic, die vrijstond in het strafschopgebied en de bal uit de lucht op de voet nam: 1-0.

Maignan nam in de blessuretijd van de eerste helft risico door ver zijn doel uit te komen na een pass van Brozovic op Çalhanoglu. Buiten zijn eigen strafschopgebied slaagde Maignan erin om Çalhanoglu van de bal te zetten. Vervolgens verloor Maignan zelf de bal, maar Inter kon niet profiteren van de opmerkelijke situatie. Overigens liet Milan zich niet geheel onbetuigd, maar de ploeg van Pioli meldde zich eigenlijk pas in de laatste tien minuten voor rust. Zo pareerde Samir Handanovic een afstandsschot van Sandro Tonali. Kort na de pauze probeerde Tonali het weer van afstand; via Dumfries schampte de bal de paal.

De explosieve Dumfries was veel in het spel betrokken; collega-verdediger De Vrij viel centraal achterin minder op. Inter hield Milan langdurig in bedwang, maar balverlies van Alexis Sánchez na een ferm duel met Olivier Giroud resulteerde in een counter waaruit Milan langszij kwam. Verdediger Alessandro Bastoni van Inter kreeg zijn teen tegen een laag schot van Brahim Díaz en stelde Giroud daarmee onbedoeld in staat om van dichtbij gelijk te maken. Enkele minuten later completeerde Giroud de verrassende comeback van Milan. De stand-in van de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic werd in het strafschopgebied bediend door Davide Calabria, draaide makkelijk weg bij De Vrij en vond de linkerhoek. Diep in de blessuretijd kreeg Theo Hernández een rode kaart voor een smerige tackle van achteren om Dumfries, waardoor Milan het duel met tien man beëindigde.

De Fransman speelt als een krant, maar doet wat een echte spits moet doen en scoort twee keer voor Milan ?? AC Milan draait de wedstrijd helemaal om en staat opeens voor tegen de koploper