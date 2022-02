Feyenoord legt contract klaar voor Shaqueel van Persie na uitstekend optreden

Zaterdag, 5 februari 2022 om 19:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:57

Feyenoord hoopt Shaqueel van Persie zich te binden, zo meldt Feyenoord Youth Watcher zaterdagavond op Twitter. Voor de zoon van Robin van Persie zou een contract voor drie jaar klaarliggen. De vijftienjarige Shaqueel van Persie maakte zaterdagmiddag voor Feyenoord Onder 16 tegen de leeftijdsgenoten van Alphense Boys zijn vijfde treffer van het seizoen.

Volgens het Twitteraccount Feyenoord Youth Watcher zijn de gesprekken tussen de Rotterdammers en de zaakwaarnemer van Shaqueel van Persie inmiddels in volle gang. Robin van Persie was eerder als spitsentrainer werkzaam bij het eerste elftal van Feyenoord en is dit seizoen assistent-trainer van Feyenoord Onder 16. Bij het jeugdelftal stoomt hij onder andere zijn eigen zoon klaar voor het grote werk.

Robin & Shaqueel van Persie: like father, like son. pic.twitter.com/TYGbgLZ0OV — KuipTalk (@KuipTalk) January 17, 2022

“Qua bewegingen lijkt hij het meeste op de latere versie van mezelf”, zei de 102-voudig international van het Nederlands elftal in september in een interview met de NOS over zijn zoon. “Ik bedoel vanaf dertig plus, de manier van spelen. Dat is een beetje de manier waarop hij het invult.” Shaqueel van Persie speelt sinds 2018 in de jeugdopleiding van Feyenoord en scoorde vorige maand nog op fraaie wijze uit een vrije trap voor het jeugdelftal van de Rotterdammers.