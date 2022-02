Mourinho verschijnt vol onbegrip voor camera en denkt aan complot in Serie A

Zaterdag, 5 februari 2022 om 19:24 • Mart van Mourik

Trainer José Mourinho heeft zaterdagavond zijn onvrede uitgesproken na het 0-0 gelijkspel in het Serie A-duel met Genoa. In de 91ste speelminuut dacht Nicolò Zaniolo AS Roma de winnende treffer te bezorgen, maar arbiter Rosario Abisso keurde het doelpunt na het bekijken van de videobeelden af. Na afloop komt Mourinho woorden tekort om zijn onbegrip te beschrijven.

Gedurende de gehele wedstrijd was Roma de bovenliggende partij. Het team van Mourinho slaagde er echter niet in om door de Genovese muur te breken, zelfs niet nadat Leo Östigard in de 69ste minuut met rood van het veld werd gestuurd en Genoa met tien man achterbleef. In de slotfase dacht Roma toch nog te scoren, maar de voltreffer van Zaniolo werd afgekeurd door de arbitrage. In de opbouw richting het doelpunt zou Tammy Abraham namelijk een overtreding hebben begaan door, al dan niet bewust, op de voet van Johan Vázquez te staan. Het afkeuren van de treffer leidde tot dusdanig veel frustratie bij Zaniolo dat hij tekeer ging tegen Abisso, die middenvelder een tweede gele kaart gaf en hem van het veld stuurde.

Direct na de wedstrijd verschijnt Mourinho op karakteristieke wijze voor de camera van DAZN, waar hij zijn ongenoegen over het optreden van de arbitrage uit. “Ik wil geen commentaar geven”, begint de coach nog relatief koelbloedig. “Ik kan commentaar geven op de wedstrijd, maar niet op het doelpunt en niet op de rood van de reactie daarna. Dit vermijd ik liever. We kunnen over de wedstrijd praten, maar over het einde praat ik liever niet.”

Vervolgens besluit de Portugese oefenmeester om zijn mening alsnog te geven. “Genoa speelt wanhopig om punten veilig te stellen, dus ze spelen lelijk en konden mee naar huis nemen wat ze wilden. Dat is geen kritiek, want als ik in hun positie had gezeten had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan. We scoorden niet, het doelpunt dat we maakten werd afgekeurd en ik wil dat incident niet beoordelen, want het had veel verschillende kanten op kunnen gaan.”

“Als de scheidsrechter de juiste beslissing heeft genomen, dan is het voetbal veranderd”, vervolgt Mourinho. “Dan is het een andere sport geworden. Als het een overtreding was, dan moeten we het iets anders gaan noemen. En als de scheidsrechter fout zat, dan is het voor Roma een déjà vu. Want dat is ons al vaak overkomen dit seizoen. En dan er is er nog een derde verklaring: Roma wordt gezien als een kleintje door hen die machtig zijn”, besluit Mourinho.