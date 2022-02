Roger Schmidt passeert Joël Drommel: ‘Niet betrouwbaar van topniveau’

Zaterdag, 5 februari 2022 om 19:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:39

Joël Drommel is zijn basisplaats bij PSV kwijt. De doelman begint zaterdagavond op de bank tegen AZ, omdat Yvon Mvogo de voorkeur krijgt van trainer Roger Schmidt. Voorafgaand aan het duel verklaart trainer Roger Schmidt bij ESPN dat Drommel 'ups en downs' heeft gekend en 'niet betrouwbaar op topniveau' presteert in de afgelopen wedstrijden. Op het middenveld moet PSV het stellen zonder Marco van Ginkel, die niet fit genoeg is. De wedstrijd tussen de nummers twee en vijf van de Eredivisie begint om 20.00 uur in het Philips Stadion.

Ibrahim Sangaré, Noni Madueke en Carlos Vinícius keerden deze week terug op het trainingsveld bij PSV; van het drietal heeft alleen Sangaré, terug van zijn deelname aan de Afrika Cup, een basisplek. Hij vormt een middenveld met Joey Veerman en Mario Götze. Verder zijn Ritsu Doan en Érick Gutiérrez terug van interlandverplichtingen met Japan en Mexico; eerstgenoemde heeft voorin een basisplek met Cody Gakpo. Schmidt kiest dus voor dezelfde voorhoede als in de laatste wedstrijd tegen Ajax (1-2 nederlaag) en houdt Eran Zahavi op de bank.

AZ kan nog niet beschikken over Kamal Sowah. De Ghanese buitenspeler, die op de slotdag van de winterse transfermarkt op huurbasis overkwam van Club Brugge, is nog in afwachting van zijn werkvergunning. Rechtsback Aslak Fonn Witry is geblesseerd en wordt vervangen door Yukinari Sugawara, die in de afgelopen weken vaak als rechtsbuiten stond opgesteld. Voor de positie rechts voorin had Pascal Jansen de keuze uit Hakon Evjen en Zakaria Aboukhlal; de trainer opteert voor de Noor. Het centrum in de achterhoede wordt gevormd door Pantelis Hatzidiakos en Bruno Martins Indi, waardoor Sam Beukema na twee opeenvolgende basisplekken terugkeert op de bank.

Drommel beging dit seizoen meerdere fouten en lijkt daarvoor te worden bestraft. Twee weken geleden leidde een fout van de keeper tot een doelpunt van Telstar in de TOTO KNVB Beker: hij kwam zijn doel uit na een indraaiende corner, maar tastte mis bij een poging de bal weg te stompen. Daardoor kon Özgür Aktas de score openen, al won PSV uiteindelijk wel. Ook verwerkte hij in december in de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC (1-2) een vrije trap van Lasse Schöne niet goed genoeg, waarna de thuisclub wist te scoren uit de rebound.

Schmidt sprak na afloop van een 'fout', maar bleef Drommel de voorkeur verlenen boven Mvogo. Eind november ging Drommel tegen sc Heerenveen de mist in bij een vrije trap van Joey Veerman, inmiddels zijn ploeggenoot. Hij liet na de bal naar de zijkant te stompen, waardoor Rami Al Hajj de eindstand op 1-1 kon bepalen. In september verwerkte Drommel een schot van Ché Nunnely verkeerd in de uitwedstrijd tegen Willem II (2-1 nederlaag).

De laatste twee thuiswedstrijden tegen AZ in de Eredivisie werden voor PSV ontmoetingen om snel te vergeten. In 2019 boekte het AZ van Arne Slot een klinkende 0-4 zege op het PSV van Mark van Bommel, na een snelle rode kaart voor Ryan Thomas. Dat was een evenaring van de grootste zege ooit voor AZ op PSV. Een jaar later stond er wederom een flinke uitslag op het bord: AZ boekte een 1-3 overwinning. Sowieso heeft PSV sinds de aanstelling van Roger Schmidt moeite om toppers te winnen. Sinds het begin van het vorige Eredivisie-seizoen pakten de Eindhovenaren slechts zes punten in tien duels met Ajax, Feyenoord en AZ.

Opstelling PSV: Mvogo; Mwene, Teze, Obispo, Boscagli, Mauro; Veerman, Götze, Sangaré; Doan, Gakpo

Opstelling AZ: Vindahl, Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal, Midtsjö, Clasie, De Wit, Evjen, Pavlidis, Karlsson.