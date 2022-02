Henk Veerman valt in bij 0-2 achterstand en zorgt voor winnende goal

Zaterdag, 5 februari 2022 om 18:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:45

FC Utrecht heeft zaterdagavond op sensationele wijze een zege geboekt in de Eredivisie. De Domstedelingen keken tegen SC Cambuur al na twaalf speelminuten aan tegen een 0-2 achterstand, die echter volledig werd weggepoetst en omgezet in een overwinning: 3-2. Debutant Henk Veerman was de gevierde man, daar hij na een half uur spelen binnen de lijnen kwam en uiteindelijk voor de winnende treffer zorgde. Dankzij de zwaarbevochten driepunter staat Utrecht, dat 35 punten heeft, steviger op de zevende plek op de ranglijst; Cambuur staat achtste met 30 punten.

Hake had verkeerde keuzes gemaakt in de basisopstelling, zo bleek reeds na twaalf minuten spelen. In de achtste speelminuut kwamen de bezoekers op een 0-1 voorsprong via Erik Schouten, die na een carambole voor het vijandige doel het laatste zetje gaf. Vier minuten later werd de voorsprong verdubbeld. Het was opnieuw Schouten tot scoren kwam, ditmaal op aangeven van Mees Hoedemakers en uit een hoekschop: 0-2. Nadien volgden er nog twee grote kansen voor Cambuur, tot ergernis van Hake. De trainer keek het nog even aan, maar hij greep in de dertigste speelminuut resoluut in en haalde Mike van der Hoorn naar de kant.

?? Henk Veerman is direct trefzeker bij zijn debuut en zet @fcutrecht op voorsprong! ?? ?? ESPN #?? #UTRCAM pic.twitter.com/KWJOl8ciXN — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2022

Veerman, die nog niet in actie was gekomen namens Utrecht, kwam binnen de lijnen voor de centrumverdediger. Van der Hoorn barstte van frustratie, maar hij kon zijn emoties bij het betreden van de dug-out ternauwernood controleren. De wissel van Hake bleek een gouden zet, want binnen acht minuten na de invalbeurt van Veerman had Utrecht de stand reeds gelijkgetrokken. Het was tweemaal Anastasios Douvikas die scoorde namens de thuisploeg. De aansluitingstreffer viel na een slecht verwerkte hoekschop; de 2-2 maakte de spits op aangeven van Mimoun Mahi. Hoewel Veerman niet direct betrokken was bij de goals, bleek de gewijzigde strategie succesvol te zijn.

In het tweede bedrijf zou Veerman zich kronen tot matchwinner. In de 64ste minuut viel Utrecht aan over de rechterflank en bezorgde Simon Gustafson een voorzet ter hoogte van de penaltystip. Douvikas kreeg de bal niet onder controle, maar de bal belandde daardoor wel onbedoeld voor de voeten van Veerman. De invaller haalde van dichtbij doeltreffend uit en zette zijn ploeg op een 3-2 voorsprong. In de tachtigste minuut kreeg Veerman een uitgelezen mogelijkheid op nóg een treffer; hij plaatste zijn kopbal echter op de lat uit een hoekschop.