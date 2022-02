Van der Hoorn woest na sensationele invalbeurt Henk Veerman in minuut 30

Zaterdag, 5 februari 2022 om 17:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:23

Trainer René Hake heeft zaterdag op opvallende wijze ingegrepen tijdens het Eredivisie-duel tussen FC Utrecht en SC Cambuur. Na twaalf minuten spelen keken de Domstedelingen in eigen huis al tegen een 0-2 achterstand aan. Hake keek het nog tot de dertigste speelminuut aan, maar besloot toen om resoluut in te grijpen. Verdediger Mike van der Hoorn werd naar de kant gehaald ten faveure van spits Henk Veerman, de winterse aanwinst die plotseling zijn debuut mocht maken. Het bleek een gouden zet van de coach, daar het scorebord na in de 38ste minuut al een 2-2 stand aangaf.

Na acht speelminuten kwamen de bezoekers op een 0-1 voorsprong via Erik Schouten, die na een carambole voor het vijandige doel het laatste zetje gaf. Vier minuten later werd de voorsprong verdubbeld. Het was opnieuw Schouten tot scoren kwam, ditmaal op aangeven van Mees Hoedemakers en direct uit de hoekschop. Nadien volgden er nog twee grote kansen voor Cambuur, tot ergernis van Hake. De trainer greep in de dertigste speelminuut resoluut in en haalde Van der Hoorn naar de kant.

‘Alle ballen op Henkie’ klinkt het. Zeer opmerkelijke wissel pic.twitter.com/m7ZT9sjgiv — Stef de Bont (@stefdebont_vi) February 5, 2022

Veerman, die nog niet in actie was gekomen namens Utrecht, kwam binnen de lijnen voor de centrumverdediger. Van der Hoorn barstte van frustratie, maar hij kon zijn emoties bij het betreden van de dug-out ternauwernood controleren. De wissel van Hake bleek een gouden zet, want binnen acht minuten na de invalbeurt van Veerman had Utrecht de stand reeds gelijkgetrokken. Het was tweemaal Anastasios Douvikas die scoorde namens de thuisploeg. Hoewel Veerman niet direct betrokken was bij de goals, bleek de gewijzigde strategie succesvol te zijn.