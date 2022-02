Chelsea heeft verlenging nodig in FA Cup; West Ham ontsnapt aan blamage

Zaterdag, 5 februari 2022 om 16:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:27

Chelsea heeft zich zaterdag met de nodige moeite voor de vijfde ronde van de FA Cup geplaatst. De club uit Londen had een verlenging nodig om derdeklasser Plymouth Argyle van zich af te schudden: 2-1. Thomas Tuchel ontbrak op de bank: de manager van the Blues heeft het coronavirus opgelopen en is zodoende ook een vraagteken voor het WK voor clubteams, waar de Londenaren vanaf woensdag aan deelnemen. Ook stadsgenoot West Ham United had een verlenging nodig om stuntploeg Kidderminster Harriers uit de zesde klasse te elimineren: 1-2.

Chelsea - Plymouth Argyle 2-1

De nummer zeven van de League One sloeg na acht minuten, tegen de verhouding in, al toe op Stamford Bridge. Na een overtreding van Hakim Ziyech aan de linkerkant kreeg het bezoek een vrije trap, waaruit Macaulay Gillesphey de bal van dichtbij achter Kepa Arrizabalaga kopte: 0-1. Na een lange periode van dominantie was het César Azpilicueta die enkele minuten voor de pauze voor de 1-1 zorgde. Na een pass van Mason Mount tekende de verdediger met een heerlijke bal achter zijn standbeen voor de gelijkmaker.

WOW! Chelsea is er weer! ?? Golazo van Azpilicueta! Achter het standbeen en met 1-1 de rust in! ??#ZiggoSport #ChePly #FACup pic.twitter.com/z4VhYuPk4y — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2022

Een verdiend doelpunt, daar Mateo Kovacic in de eerste 45 minuten tweemaal het aluminium trof en ook Callum Hudson-Odoi op aangeven van Ziyech niet verder kwam dan een kopbal op de lat. Een ruststand waar Plymouth Argyle desondanks genoegen mee nam: het team van Steven Schumacher had slechts 25 procent balbezit in de eerste helft.

De verhoudingen veranderden niet na rust: Chelsea ging massaal op zoek naar een tweede doelpunt. Azpilicueta dacht na een uur spelen zijn tweede treffer te hebben gemaakt, maar hij stond buitenspel toen hij de bal in het net mikte. Enkele minuten later liet invaller Kai Havertz na om er 2-1 van te maken. De druk op het doel van doelman Michael Cooper werd groter en groter, met goede kansen voor Azpilicueta en Mount en lange tijd zelfs meer dan negentig procent balbezit voor de thuisploeg. Chelsea kon een verlenging in een toch al drukke periode echter niet voorkomen.

Alonso doet het voor Chelsea! ?? De back scoort de 2-1 op aangeven van Timo Werner ?? Plymouth moet nu weer aan de bak ??#ZiggoSport #FACup #CHEPLY pic.twitter.com/6sdhuEb00l — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2022

Chelsea sloeg in de extra tijd van de eerste helft van de verlenging toe. Na een goede combinatie tussen Timo Werner, in minuut 82 ingevallen voor Kovacic, en Havertz schoof Mikel Alonso, de vervanger van Andreas Christensen in de rust, de bal buiten het bereik van Cooper in de rechterhoek: 2-1. Een onhandige overtreding van Malang Sarr in het strafschopgebied bood Plymouth de gelegenheid om er in minuut 118 nog 2-2 van te maken. Kepa raadde echter de hoek waar Ryan Hardie de bal in schoot en voorkwam een mogelijke strafschoppenreeks.

Kidderminster Harriers - West Ham United 1-2

Door een doelpunt van Alex Penny in minuut negentien leek het erop dat Kidderminster Harriers opnieuw voor een stunt in het bekertoernooi zou gaan zorgen. Na een vrije trap vanaf de linkerkant viel de bal voor de voeten van de verdediger, die met een droog schot de 1-0 achter Alphonse Aréola mikte. Daar had de favoriet uit Londen lange tijd geen antwoord op en zodoende leek het volgepakte Aggborough Stadium na iets meer dan negentig minuten in extase te gaan ontsteken.

In de extra tijd dook Declan Rice echter aan de linkerkant van het strafschopgebied op en rondde hij een individuele actie af met een droog schot in het dak van het doel: 1-1. In de noodzakelijke verlenging hielden de teams elkaar in evenwicht, maar uiteindelijk sloeg West Ham opnieuw in de extra tijd toe via Jarrod Bowen. De zesdeklasser was in de vorige rondes te sterk voor vijfdeklassers Grimsby Town (1-0), Halifax Town (1-0) en Reading (2-1) uit de Championship.