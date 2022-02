Xavi verdedigt impopulaire beslissing: ‘We moeten egoïstisch zijn’

Zaterdag, 5 februari 2022 om 13:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:30

Xavi vindt het niet meer dan logisch dat Ousmane Dembélé deel uitmaakt van de wedstrijdselectie van Barcelona voor het thuisduel met Atlético Madrid. De aanvaller is een van de noviteiten in de selectie voor het duel met de regerend landskampioen. Ook Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang zitten bij de spelersgroep. “Door omstandigheden hebben we geen oplossing kunnen vinden voor Ousmane”, vertelde de trainer van Barcelona daags voor het duel in het Camp Nou.

“Ousmane is onderdeel van de club en de selectie. We hebben vergaderd en besloten dat hij inzetbaar is. Hij is onderdeel van de selectie en we willen geen fout begaan. Dat is het standpunt van de club. We zullen hem inzetten wanneer we dat nodig achten. Hij is een lid van de selectie”, benadrukte Xavi, die de Fransman op 12 januari in het Spaanse Super Cup-duel met Real Madrid (2-3) voor het laatst inzette. Nadien werd de aanvaller voor het blok gezet: zijn aflopende contract verlengen of een winterse transfer. De aankoop van 105 miljoen euro weigerde beide scenario’s en speelde sindsdien geen minuut meer.

“De omstandigheden zijn nu anders. We hebben er alles aan gedaan om een oplossing te vinden. Ik snap het standpunt van de club, van de speler en van de aanhang. Maar we moeten egoïstisch zijn. Ousmane is een speler die ons kan helpen om onze doelen te bereiken. Dat is in onderling overleg gebeurd. Een maand geleden namen we een andere beslissing, maar nu is de situatie anders. We zijn van mening dat het het beste is voor de selectie als hij gewoon weer zoals voorheen deel uitmaakt van de groep.”

Xavi denkt niet dat de aanwezigheid van Dembélé negatief kan uitpakken. “Integendeel. Ik denk dat we een goede beslissing hebben genomen richting de groep. Uiteraard hadden we graag gezien dat hij een nieuw contract had ondertekend of dat we een andere oplossing hadden gevonden. Nu moeten we Ousmane een hart onder de riem steken in het belang van Barcelona. Ik snap dat de mensen het hier niet mee eens kunnen zijn, maar hij is een goede professional en heeft alle keren goed getraind. Over zijn betrokkenheid bestaat geen discussie. Ik ben ervan overtuigd dat hij ons gaat helpen in de minuten die hij krijgt.”

De verwachting is dat Traoré en Aubameyang speeltijd zullen krijgen tegen Atlético. “Ze hebben beiden goed getraind. Wellicht is Adama fysiek meer in orde. Auba heeft ook het coronavirus gehad. Ze zijn inzetbaar en ze zijn gemotiveerd. Ik kijk ernaar uit om ze in te zetten”, benadrukte Xavi.