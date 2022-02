Barcelona vreest ‘hel in Camp Nou’ na uitblijven van winters vertrek

Zaterdag, 5 februari 2022 om 12:15 • Daniel Cabot Kerkdijk

Barcelona maakt zich zorgen over de gevolgen van het uitblijven van een winters vertrek van Ousmane Dembélé, zo schrijven Spaanse media zaterdag. Volgens de laatste berichten vreest de club de reactie van de supporters in het Camp Nou richting de aanvaller, die weigert zijn aflopende contract te verlengen en in januari uiteindelijk niet werd getransfereerd. Barcelona denkt dat de Fransman ‘een hel in het Camp Nou’ staat te wachten.

Dembélé arriveerde zaterdagochtend bij het trainingscomplex van Barcelona en werd door wachtende fans uitgescholden, zo is op beelden van Cuatro te zien. Het is nog onduidelijk of de aanvaller zondag speeltijd zal krijgen in het competitieduel met Atlético Madrid. Memphis Depay kampt nog altijd met de naweeën van een dijbeenblessure en is niet op tijd fit voor het thuisduel met de regerend landskampioen van Spanje.

? INSULTOS A DEMBÉLÉ |



????? Así han recibido esta mañana a Dembélé en su llegada al entrenamiento.https://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/YCsp0cPBJT — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 5, 2022

Xavi zal naar verluidt voor een aanval bestaande uit Dembélé, Ferran Torres en aanwinst Adama Traoré kiezen. De trainer van Barcelona zal zaterdag hoogstwaarschijnlijk op de persconferentie pleiten voor maximale steun richting de aanvaller en het team, ook al is de verwachting dat er veel fluitconcerten zullen zijn. Dembélé, die voor minimaal 105 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund, speelde op 12 januari zijn laatste duel voor Barcelona: tegen Real Madrid (2-3) in de Spaanse Super Cup.

Zowel Barcelona als Xavi wilde een oplossing voor de situatie van Dembélé in januari: het ondertekenen van een nieuw contract of een winterse transfer. De aanvaller hield echter voet bij stuk en lijkt over een paar maanden transfervrij te gaan vertrekken. Volgens Sport is Barcelona de leugens van de Fransman en zijn management meer dan beu en zullen er maatregelen worden getroffen. Voorzitter Joan Laporta sloot enkele dagen geleden ook niet uit dat het contract eenzijdig zal worden ontbonden.

Spaanse media wezen vrijdag ook op een video die Barcelona op sociale media deelde. Het zijn de eerste beelden van Pierre-Emerick Aubameyang in de kleedkamer van de Catalanen. De winteraanwinst wordt kort toegesproken door Xavi onder toeziend oog van de selectie. De media in Spanje hebben echter meer aandacht voor het feit dat Dembélé in zijn eentje zit, terwijl tussen de rest van de spelers amper ruimte is.