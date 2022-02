Fraser verklapt ‘zwak’ voor Nederlandse club: ‘Steeds als ik daar ben: wow’

Zaterdag, 5 februari 2022 om 10:53

Henk Fraser verklapt in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij een zwak heeft voor De Graafschap. Daarmee wil de huidige trainer van Sparta Rotterdam - waar hij aan het einde van deze voetbaljaargang vertrekt - overigens niet zeggen dat hij volgend seizoen in Doetinchem werkzaam is. Fraser wil daarmee benadrukken dat hij het trainersvak centraal stelt in zijn carrière.

“Ik ben geen Cruijff of Van Hanegem, dat besef ik donders goed. Natuurlijk ben ik ambitieus, nog steeds. Maar als straks blijkt dat Vitesse, ADO en Sparta mijn plafond zijn als hoofdcoach, nou, so be it”, geeft Fraser te kennen. De 55-jarige oefenmeester zegt er niet meer over na te denken waarom hij niet gelinkt wordt aan grote clubs, omdat hij die gedachte heeft losgelaten. “Ik doe niet aan carrièreplanning. Neem al die clubdirecteuren die roepen dat trainer zijn een ervaringsvak is. Diezelfde clubdirecteuren zetten vervolgens doodleuk een trainer voor de groep die net gestopt is als voetballer.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik wil vooral een uitdaging hebben, die gebaseerd is op een realistische doelstelling”, zo gaat Fraser verder. Hij haalt als voorbeeld een Nederlandse club aan waarvoor hij een zwak zegt te hebben. “De Graafschap. Mooi stadion, fanatieke supporters. Echt zo’n club die voetbal ademt. Steeds als ik daar ben, heb ik zoiets van: ‘wow’. En daarmee zeg ik niet dat ik volgend seizoen in de Achterhoek werk. Ik wil er slechts mee aangeven dat ik het vak centraal stel, dat het niveau voor mij van ondergeschikt belang is.”

“Dat is de idealist in me, denk ik. Een buitenlandse club of De Graafschap hier; in essentie is het voor mij hetzelfde. Ik voel me nergens te groot voor”, stelt Fraser. Er bestaat overigens ook een kans dat hij volgend seizoen na zijn vertrek bij Sparta nog geen nieuwe club vindt, aangezien die eventueel moet instemmen met de rol van Fraser bij Oranje. Hij is in ieder geval tot na het WK in Qatar de assistent van bondscoach Louis van Gaal. “Ben ik me van bewust. Misschien kies ik daarom wel voor een jaartje sabbatical. Het WK wil ik uiteraard meemaken.”