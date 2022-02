‘Ik zei in de zomer dat hij 118 miljoen euro waard was, dat was goedkoop'

David Moyes denkt dat geïnteresseerde clubs met een heel fors bedrag op de proppen moeten komen om Declan Rice los te weken bij West Ham United. Volgens de manager van the Hammers was de 23-jarige middenvelder afgelopen zomer op te pikken voor 118 miljoen euro. Voor dat bedrag was Rice een koopje geweest, zo oordeelt Moyes op de persconferentie in aanloop naar het FA Cup-duel met Kidderminster Harriers van zaterdag.

Rice wordt meer dan geregeld in verband gebracht met een stap naar de Engelse top, waar Manchester United, Chelsea en Manchester City belangstelling zouden hebben. Mede daardoor wordt Moyes nu gevraagd naar de situatie van Rice. “Misschien hebben mensen niet genoeg om over te schrijven. Die berichten kunnen daar vandaan komen, ik weet het niet. Maar ik kan er niet zoveel aan doen dat mensen over Declan Rice schrijven”, zo tekent Football London op uit de mond van Moyes.

“Dat kan ik niet stoppen. Het enige dat ik kan doen, is zeggen dat je een gigantisch bedrag nodig hebt om hem over te kunnen nemen. Dat is nodig. Ze kunnen schrijven wat ze willen, maar hij speelt hier zeker nog een aantal jaar”, benadrukt Moyes. “Ik zei in de zomer dat hij 118 miljoen euro waard was. Dat was een aanbieding, dat was goedkoop. Dat was de kans om Declan Rice goedkoop binnen te halen.”

“Rice is zeker een van de beste spelers met wie ik ooit gewerkt heb”, vervolgt de Schotse oefenmeester, die in het verleden bij onder meer Everton en Manchester United werkte. “Hij heeft heel veel potentie, om beter en volwassen te worden. Op je 23e is er nog heel veel ruimte voor verbetering. Hij heeft bij ons nog een contract (tot medio 2024, red.) en daar zijn we heel blij mee. Er zijn niet veel spelers zoals hij. Geen middenvelder in Europa speelt op dit moment beter dan hij.”