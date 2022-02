‘Transfervrij vertrek bij Chelsea dreigt: jaarsalaris van 12 miljoen afgewezen'

Zaterdag, 5 februari 2022 om 09:37

Het begint steeds waarschijnlijker te worden dat Antonio Rüdiger aan het einde van het seizoen transfervrij vertrekt bij Chelsea. De Daily Mail schrijft dat the Blues opnieuw met 28-jarige Duitse centrumverdediger om de tafel zijn gegaan om over zijn aflopende contract te praten. Rüdiger heeft echter een tweede aanbieding met weeksalaris van 235.000 euro - 12,2 miljoen euro op jaarbasis - naast zich neergelegd en verwacht bij een transfervrij vertrek het dubbele te kunnen opstrijken.

Rüdiger verdient momenteel 120.000 euro per week. Een officiële contractaanbieding van Chelsea, met een weeksalaris van 160.000 euro per week, werd eerder door Rüdiger naast zich neergelegd. Chelsea geeft een langer verblijf van de 49-voudig Duits international nog niet op en is opnieuw met hem in gesprek gegaan. De Engelse grootmacht heeft informeel laten weten dat Rüdiger op Stamford Bridge een weeksalaris van 235.000 euro kan gaan verdienen, twee keer zoveel als hij nu krijgt bijgeschreven.

Volgens de Daily Mail is dit echter nog niet voldoende om een langer verblijf van Rüdiger veilig te stellen. De communicatie tussen beide partijen is nog goed en Chelsea is nog altijd optimistisch, maar er zal wel een betere aanbieding op tafel moeten komen om Rüdiger een nieuwe verbintenis te laten ondertekenen. Wat in het nadeel van Chelsea werkt, is dat de nodige clubs de transfervrije komst van Rüdiger wel zien zitten.

Real Madrid en Paris Saint-Germain worden al langer genoemd als gegadigden voor Rüdiger. De Daily Mail voegt nu ook Manchester United aan dit lijstje toe, daar Ralf Rangnick al langer gecharmeerd zou zijn van zijn landgenoot. Rüdiger denkt bij een transfervrij vertrek een weeksalaris van 475.000 euro - inclusief premies en een tekenbonus - te kunnen gaan verdienen. De verdediger speelt sinds 2017 voor Chelsea, dat hem destijds voor 35 miljoen euro overnam van AS Roma.