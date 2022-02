Chelsea heeft in 2023 terugkooptie van 80 miljoen

Marcelo Brozovic werd in de afgelopen winterse transferwindow begeerd door verschillende Engelse clubs. De Kroatische middenvelder van Internazionale heeft Tottenham Hotspur echter van de hand gewezen. (FCInterNews)

Juventus gaat deze maand een nieuwe poging ondernemen om Paulo Dybala langer aan zich te binden. De Argentijnse aanvallende middenvelder is in het bezit van een aflopend contract. (TMW)

Over anderhalf jaar kan de spits voor tachtig miljoen euro teruggehaald worden van AS Roma.