Xherdan Shaqiri verkast alweer na 1,7 miljoen te hebben verdiend in 5 maanden

Zaterdag, 5 februari 2022 om 07:15 • Chris Meijer

Xherdan Shaqiri vertrekt na slechts vijf maanden alweer bij Olympique Lyon. De Franse club van trainer Peter Bosz maakt via de officiële kanalen bekend dat de dertigjarige vleugelaanvaller toestemming heeft gekregen om met een niet nader genoemde Major League Soccer-club te onderhandelen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat Shaqiri de overstap zal maken naar Chicago Fire zodra de laatste plooien zijn gladgestreken.

De Amerikaanse club gaat een bedrag van zeven miljoen euro neertellen voor Shaqiri. Het is nog niet bekend wat de honderdvoudig international gaat verdienen in de Verenigde Staten, maar het staat vast dat hij een zogenaamde designated player wordt en dus meer gaat opstrijken dan het salarisplafond. Shaqiri verdiende bij Olympique Lyon eveneens een fors salaris (350.000 euro per maand) en dat was de reden dat les Gones hem eigenlijk na een klein halfjaar alweer wilden lozen.

Shaqiri werd in het slot van de transferwindow door Olympique Lyon voor een bedrag van zes miljoen euro - dat nog met vijf miljoen euro had kunnen oplopen dankzij bonussen - overgenomen van Liverpool. Bosz ruimde aanvankelijk nog geregeld een basisplaats in voor Shaqiri, maar de laatste weken van de eerste seizoenshelft moest hij het voornamelijk stellen met een reserverol. Shaqiri speelde uiteindelijk slechts zestien wedstrijden, waarvan dertien als basisspeler en waarin hij goed was voor twee doelpunten en drie assists.

Zijn contract bij Olympique Lyon loopt nog door tot medio 2024, maar desondanks gaan beide partijen dus al snel afscheid van elkaar nemen. Chicago Fire wordt de zevende club in de carrière van Shaqiri, na FC Basel, Bayern München, Internazionale, Stoke City, Liverpool en Olympique Lyon. Overigens is ook Douglas Costa op weg naar de MLS: de Braziliaanse vleugelaanvaller staat op het punt zijn handtekening te zetten onder een tweejarig contract bij Los Angeles Galaxy.